لبنان: نأسف لقرار السعودية وأكدنا أن رأي «قرداحي» لا يعبر عن الحكومة

أبدى رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أسفه للقرار والإجراءات التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، بشأن استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية، خلال الـ(48) ساعة القادمة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة.

لطالما عبرنا عن رفضنا الإساءة للسعودية

وقال رئيس الحكومة اللبنانية: «لطالما عبّرنا عن رفضنا أي إساءة توجًه إلى المملكة العربية السعودية ودعونا إلى تصحيح ما شاب العلاقات بين البلدين الشقيقين من شوائب خلال الفترة الماضية، وشددنا في البيان الوزاري على أن من أولويات حكومتنا العمل على استعادة العلاقات والروابط التاريخية بين لبنان وأشقائه العرب، وذلك حسبما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية».

موقف جورج قرداحي لا يمثل رأي الحكومة

وأضاف: «كما عبرنا وشددنا قبل يومين على أن موقف وزير الإعلام جورج قرداحي الذي أعلنه قبل توليه مهامه الوزارية، لا يمثل رأي الحكومة، وأكدنا حرصنا على العلاقات اللبنانية- الخليجية، وتمنينا أن تستعيد العلاقات اللبنانية- السعودية خصوصا، واللبنانية- العربية عموما متانتها».

نتمني أن تعيد قيادة المملكة النظر في القرار

وتابع، بإننا «نأسف، بالغ الأسف لقرار المملكة ونتمنى أن تعيد قيادة المملكة، بحكمتها، النظر فيه، ونحن من جهتنا سنواصل العمل بكل جهد ومثابرة لإصلاح الشوائب المشكو منها ومعالجة ما يجب معالجته».

نسعى للحفاظ على أفضل العلاقات الأخوية

وقال إننا نتوجه إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بخالص أيات التقدير والاحترام، ونعرب لهما عن رفضنا الشديد والقاطع الى كل ما يسيء للعلاقات الأخوية العميقة مع المملكة العربية السعودية، التي وقفت إلى جانب الشعب اللبناني دائما في مواجهة تحدياته الكبيرة على مدى عقود طويلة، وإننا نؤكد تمسكنا بكل الروابط الأخوية المتينة وعلى سعينا الدؤوب من أجل الحفاظ على أفضل العلاقات الأخوية مع المملكة العربية السعودية والأخوة في مجلس التعاون الخليجي.

وناشد ميقاتي «الأخوة القادة العرب للعمل والمساعدة على تجاوز هذه الأزمة من أجل الحفاظ على التماسك العربي في هذه الظروف الدقيقة التي تعيشها أوطاننا وشعوبنا. وإننا مستمرون في اجراء الاتصالات لمعالجة الازمة وتداعياتها».