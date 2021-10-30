أسعار سكودا أوكتافيا 2022 بعد زيادتها 75 ألف جنيه

طرح الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سكودا»، عددًا من الطرز المختلفة للسيارات الملاكي في مصر، خلال منتصف سبتمبر الماضي، بزيادات سعرية رسمية وصلت إلى 20 ألف جنيه؛ وخلال أكتوبر الجاري تم رفع الأسعار بزيادات غير رسمية وصلت إلى 75 ألف جنيه تحت مسمى «الأوفر برايس»، حسب ما أعلن عنه عدد من الموزعين للعلامة التشيكية في مصر.

ترصد السطور التالية قائمة الأسعار الخاصة بالسيارة «سكودا أوكتافيا موديل 2022» زيادة سعرية غير رسمية وصلت إلى 75 ألف جنيه، وأهم تجهيزات ومواصفات السياراة، حسب شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلي لـ«سكودا» في مصر.

أسعار سكودا أوكتافيا 2022

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلي بـ4 فئات مختلفة التجهيزات، بأسعار:

الفئة الأولى بسعر 490 ألف جنيه، بزيادة غير رسمية 70 ألفًا.

الفئة الثانية بسعر 535 ألف جنيه، بزيادة غير رسمية 55 ألفًا.

الفئة الثالثة بسعر 585 ألف جنيه، بزيادة غير رسمية 65 ألفًا.

الفئة الرابعة بسعر 745 ألف جنيه، بزيادة غير رسمية 75 ألفًا.

إصداران للسيارة

تتوافر السيارة بإصدارين من المحركات، على النحو التالي:

- الإصدار الأول، محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.4 لتر 1400 سي سي تيربو، ينتج 150 حصان، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 9 ثوان؛ وتستهلك متوسط 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- الإصدار الثاني، محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2.0 لتر 2000 سي سي تربو، ينتج 245 حصان، و عزم أقصى للدوران 370 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 6.7 ثانية؛ وتستهلك متوسط 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

سعة الصندوق الخلفي للسيارة

- تأتي السيارة بأبعاد (4689 ملم الطول، 1829 ملم العرض، 1470 ملم الارتفاع، 2686 ملم طول قاعدة العجلات).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 143 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة نحو 600 لتر.

- تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، جنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، والنظام الذكي لركن السيارة، وكاميرا خلفية، مثبت سرعة».