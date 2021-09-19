تبدأ بـ365 ألف جنيه.. أسعار وتجهيزات «سكودا سكالا» في مصر

أعلن الوكيل المحلي لسيارات «سكودا» في مصر قائمة الأسعار الرسمية موديلات العام الجديد 2022، وتضمنت القائمة المطروحة مؤخرًا أسعار فئات طراز «سكودا سكالا موديل 2022» زيادة سعرية وصلت إلى 5 آلاف جنيه على الموديل الجديد لمختلف الفئات المتاحة بالسوق المصرية.

ترصد «الوطن» قائمة أسعار سيارة «سكودا سكالا موديل 2022» وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالموديل الجديد، ومنها:

أسعار سيارة «سكودا سكالا موديل 2022»

- تنتمي السيارة فئة السيارات الهاتشباك، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 365 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 435 ألف جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 110 حصان، و عزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100كم/ ساعة في غضون 11.8 ثانية.

- تستهلك السيارة متوسط 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تصل السرعة القصوى للسيارة 188 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد (4362 ملم الطول، 1793 ملم العرض، 1490 ملم الارتفاع).

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 169 ملم.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 467 لتر.

مواصفات سيارة «سكودا سكالا موديل 2022»

- تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وسائد هوائية جانبية، نظام فرامل مانع للانزلاق ABS، نظام توزيع اليكتروني للفرامل EBD، برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، نظام مراقبة الهواء بالاطارات، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية وأمامية، عجلات رياضية قياس 16 و 17 بوصة، حساسات ركن خلفية، مثبت سرعة، نظام إيموبليزر ضد السرقة».

أسعار سيارات سكودا موديل 2022

يذكر أنه جرى الإعلان رسميًا عن قائمة أسعار سيارات سكودا موديل 2022 في السوق المصرية، وتضمنت القائمة أسعار سيارات:

- سكودا كاميك، بفئتين، الأولى 390 ألف جنيه، والثانية 455 ألف جنيه.

- سكودا أوكتافيا، بـ 3 فئات مختلفة التجهيزات، الأولى 340 ألف جنيه، الثانية 490 ألف جنيه، والثالثة 530 ألف جنيه.