سكودا تتصدر تراخيص السيارات الملاكي بوحدات المرور

تصدرت السيارة الملاكي سكودا أوكتافيا، قوائم تراخيص سيارات العلامة التشيكية سكودا، فى مختلف وحدات المرور، بعدما تمكنت من تسجيل 378 سيارة خلال الفترة الماضية 2021.

نجحت السيارة الملاكي سكودا من التواجد ضمن الماركات التجارية المرخصة فى قطاع سيارات الملاكي فى مصر مسجلة نحو 846 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال تلك الفترة.

بحسب البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، جاءت السيارة سكودا كودياك فى المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا للعلامة التشيكية بعدما تمكنت من تسجيل 315 سيارة، تبعتها السيارة سكودا سوبيرب، فى المركز الثالث بإجمالى 82 سيارة.

وحلت السيارة سكودا كاروك فى المرتبة الرابعة مسجلة ترخيص 46 سيارة، ثم جاءت فى القائمة السيارات سكواد كاميك فى المركز الخامس بنحو 18 سيارة.

وتمركزت السيارة سكودا سكالا، في المرتبة السادسة بقائمة الطرازات المرخصة من سكودا بوحدات المرور، مسجل نحو 7 سيارات فقط، خلال الشهر الماضى.

يذكر أن إجمالى عدد السيارات الملاكي المرخصة فى مختلف وحدات المرور، بلغ نحو 26 ألفًا و675 سيارة خلال شهر أغسطس الماضى.

شهد سوق السيارات أزمة الرقائق الإلكترونية تتفاقم يوما بعد يوم، متحدية صناعة السيارات حتى أصبحت الأسواق الآن متعطشة للسيارات في جميع أنحاء العالم.

بحسب شركة Auto Forecast Solutions المختصة في أبحاث إنتاج السيارات والتحليل، فإن العالم في أزمة حقيقية بسبب النقص الشديد والمستمر في الرقائق الإلكترونية، مشيرة إلى خسارة العالم إنتاج ملايين السيارات خلال الشهور الماضية تخطط جميع حدود التوقعات.

خسارة 3 ملايين سيارة

وقالت شركة «AFS»، إن العالم لم يخسر إلا 3 ملايين سيارة جراء هذه الأزمة، لافتة إلى أنه بعد فترة انخفض إنتاج السيارات في العالم بشكل كبير ومفاجئ لدرجة أنه تخطى الرقم المتوقع خلال فترة زمنية قصيرة نوعا ما.

وفي أحدث تقرير للشركة خلال الأسبوع الجاري، لفتت إلى خسارة نحو 7.3 مليون سيارة خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري.

من المتوقع خسارة 9 ملايين سيارة

وخلال الـ10 أيام الماضية فقط خسر العالم إنتاج مليون و220 ألف سيارة، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم آخر العام إلى 9 ملايين سيارة، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن السيارات التى خرجت من الإنتاج، نتيجة أزمة الرقائق الإلكترونية، تسببت في تعطش سوق السيارات العالمى، موضحة أنه توجد أسواق الآن لا يوجد بها نصف السيارات التي تحتاجها؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات عالميًا.