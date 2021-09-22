مواصفات وأسعار «سكودا سكالا» و «سيات ابيزا» قبل الشراء

يعقد مستهلكو السيارات مقارنات عديدة قبل إتمام عملية الشراء، لمحاولة الوصول لأفضل سيارة تناسب المستهلك داخل السوق المصري.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مقارنة بين سيارة سكودا سكالا الجديدة وسيارة سيات ابيزا من حيث السعر والمواصفات.

أسعار «سكودا سكالا موديل 2022»

- تنتمي هذه السيارة إلى فئة السيارات «الهاتشباك»، وتتوافر داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 365 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 435 ألف جنيه.

مواصفات سكودا سكالا الجديدة

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 110 حصان، و عزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة 100كم/ ساعة في غضون 11.8 ثانية.

تستهلك السيارة متوسط 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتعتمد على منظومة الجر الأمامي للعجلات، وتصل السرعة القصوى لها 188 كم/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد «4362 ملم الطول، 1793 ملم العرض، 1490 ملم الارتفاع»، وترتفع عن الأرض مسافة 169 ملم، كما تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 467 لتر.

التجهيزات ووسائل الأمان

- تأتي السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وسائد هوائية جانبية، نظام فرامل مانع للانزلاق ABS، نظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج التحكم في ثبات السيارة الإلكتروني ESP، نظام مراقبة الهواء بالإطارات، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية وأمامية، عجلات رياضية قياس 16 و 17 بوصة، حساسات ركن خلفية، مثبت سرعة، ونظام إيموبليزر ضد السرقة».

مواصفات سيات ابيزا 2021

تتوافر سيارات سيات ابيزا 2021 بمحرك سعته 1600 سي سي، بقوة 110 حصان، وأقصى سرعة 185 كم/ساعة، وينقل قوة المحرك للإطارات ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات، وأقصى عزم النيوتن 155، بنظام جر أمامي للسيارة.

وكما يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 6.4 لتر/كم، كما تتمتع السيارة بسعة خزان للوقود تصل إلى 50 لترًا.

نظامان للتنبيه ضد السرقة

وتأتي السيارة بأنظمة أمان عدة وسائد هوائية للحماية من مخاطر الحوادث، بالإضافة إلى نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق وبرنامج ESP للتوازن الإلكتروني، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

كما تم دعم السيارة بنظامي تنبيه وإيموبليزر ضد السرقة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومزودة بتكييف هواء أوتوماتيكي، وتتميز بنظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

أسعارها في السوق المصري

وتأتي السيارة سيات ابيزا 2021 بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، وأسعارها في السوق المصرية، كالآتي:

1- أوتوماتيك / REFERENCE 2021 اتوماتيك بسعر 275,000 جنيه.

2- أوتوماتيك / FR 2021 بسعر 340,000 جنيه.

3- أوتوماتيك / FR BEATS 2021 بسعر 355,000 جنيه.