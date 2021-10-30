أسهم «فيسبوك» تقفز 4.9% بآخر 24 ساعة بعد إعلان الاسم الجديد «ميتافيرس»

شهدت أسواق المال الأمريكية ارتفاعات ملحوظة منذ إعلان صاحب «فيس بوك»، مارك زوكربيرج، عن تغيير اسم الشركة إلى الاسم الجديد «ميتا»، حيث سجلت أسهم الشركة الأم «ميتا» مكاسب كبيرة بعد الإعلان عن الاسم الجديد.

سهم فيس بوك «ميتا»

وارتفع سهم شركة فيس بوك «ميتا»، خلال تداولات البورصة الأمريكية، الخميس، بنسبة 2.83%، بعد الإعلان عن الاسم الجديد للشركة، فيما تم تداول السهم أمس الجمعة، عند سعر 323.57 دولار، مرتفعاً بنسبة 1% في آخر 5 أيام.

سهم الشركة يرتفع 4.9%

وسجل سهم «ميتا» أو «فيس بوك» سابقاً، ارتفاعا نسبته 4.9% خلال آخر 24 ساعة ومن وقت الإعلان عن الاسم الجديد للشركة.

تغيير اسم الشركة رسميا

وأعلن رئيس شركة «فيس بوك» مارك زوكربيرج، أمس الأول الخميس، عن تغيير اسم الشركة رسميا وتغيير العلامة التجارية للشركة إلى «ميتا Meta»، وهو ما كان له تأثير قوي وإيجابي على سهم الشركة، مشيراً إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة الرئيسية ستحتفظ باسم «Facebook».

وجاء الإعلان عن الاسم الجديد لشركة «فيس بوك»، خلال المؤتمر السنوي «connect»، وكان «فيس بوك» يعمل منذ العام الماضي، على تغيير العلامة التجارية، ويعمل على وضع الأساس لتركيز أكبر على الجيل التالي من التكنولوجيا، وهذا التغيير يذكرنا بالتغيير الذي قامت به جوجل في عام 2015، عندما أصبحت شركة أم تحمل اسم «ألفابت» ويندرج تحتها محرك البحث الإلكتروني ومنصة «يوتيوب» و«أندرويد».

ما هو الميتافيرس

الميتافيرس، هو مصطلح يتم استخدامه كوصف للتطور المستقبلي في عالم الإنترنت، من خلال استبدال التطبيقات والمواقع المسطحة التي يتم استخدامها اليوم بغيرها من التطبيقات التي تدعم العالم ثلاثي الأبعاد.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الجمعة، بعد تراجعها في وقت سابق من اليوم، وصعد مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.1% و«إس أند بي 500» بنسبة 0.1% إلى 4603 نقاط، فيما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.3% إلى 35829 نقطة.

سهم الشركة الكندية «Meta Materials»

استفاد سهم الشركة الكندية «Meta Materials»، من إعلان شركة «فيس بوك» عن تغير اسمها، وشهد السهم نشاطاً قوياً في تداولات سوق الأسهم الخميس، وصلت مكاسبه لنحو 25%، وذلك بعد الإعلان عن اسمها الجديد «ميتا».

وشركة ميتا Meta Materials، هي شركة كندية متخصصة في مجال علم المواد، لا علاقة لها بشركة «فيس بوك».