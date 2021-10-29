خبيرة اتصالات: «ميتافيرس هتخليك تقعد مع صلاح.. والموبايلات هتختفي بسببه»

قالت الدكتورة مروة الحفناوي، خبيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للجيل الخامس، إن «ميتافيرس» ثورة صناعية تدخلنا في عالم جديد من نوع مختلف، «التقنية الجديدة ممكن تخليك تلعب مع كابتن ماجد عادي جدا، أو محمد صلاح كأنه قاعد معاك طول الوقت».

التقنية الجديدة تستخدم تكنولوجيا ما بعد الجيل الخامس

وأضافت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن مارك زوكربيرج عند إعلانه ميتافيرس صرح بأنه عبارة عن واقع افتراضي، لتكون هناك سرعة في نقل البيانات بالطريقة التي تسمح له بعمل «أفاتار» وأشخاص غير موجودين في الواقع، والشخص يرى كل ذلك بوضوح.

وتابعت: «هنعلي في الترددات وهنبتدي نستعمل النظارات فقط لا غير، والتليفونات ستبدأ في الاندثار تلقائيا مع نفسها بعد التكنولوجيا دي، في ظرف 10 سنين وارد جدا إن استخدام التليفون يكون ضعيف».

الموبايلات ستندثر بعد 10 سنوات بسبب ميتافيرس

وواصلت: «هتقدر تعمل اتصالاتك بالنظارة أو تدخل على فيس بوك أو السوشيال ميديا وتجري اتصالك أو بعض الرسائل المكتوبة، بس مش هتكتبها لكن هتعمل بعض التحركات بإيدك وبالتالي الجهاز هيفهم منك المقصود، الجهاز بيقرا لغة الأعصاب».

واستكملت: «مجرد ما أنت لابس النظارة أنت في عالم جديد تماما يقدر يقرا كل الحاجات اللي ممكن حتى تكون بتفكر فبها، الموضوع مش هيبقى فقط خاص بالألعاب، ولكن اتجه للتواصل مع العائلة، فمثلا حد قاعد في مصر وحد في ألمانيا ممكن يتواصلوا عن طريق العالم بالهولوجرام وكأنهم قاعدين مع بعض ويقدروا يلعبوا مع بعض شطرنج أو إجراء محادثة أكنهم قاعدين أمام بعض، والصورة هتكون في غاية الدقة».

وتابعت: «التقنية الجديدة ممكن تخليك تلعب مع كابتن ماجد عادي جدا، أو محمد صلاح كأنه قاعد معاك طول الوقت».