طهران تعلق على عقوبات واشنطن: سلوك متناقض

علقت طهران، مساء أمس الجمعة، على عقوبات الولايات المتحدة الجديدة على إيران، وقالت، إن عقوبات واشنطن تتعارض مع مزاعم إدارة الرئيس جو بايدن حول الرغبة في العودة للاتفاق النووي.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، اعلنت أمس الجمعة، فرضها حزمة جديدة من العقوبات على عدد من الأفراد والشركات في إيران، بدعوى تقديم الدعم إلى برنامج الطائرات المسيرة الخاص بالحرس الثوري الإيراني.

إدارج قائد قيادة الطائرات المسيرة في الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء

وقالت وزارة الخزانة الامريكية، في بيان، إنها فرضت عقوبات على شركتين و3 أفراد قدموا دعما حاسما لبرنامج الطائرات المسيرة التابع لـ الحرس الثوري، فيما تم إدراج العميد سعيد أجاجاني، قائد قيادة الطائرات المسيرة في الحرس الثوري، على القائمة السوداء لدوره القيادي في توجيه عمليات الطائرات المسيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان، إن فرض العقوبات الجديدة يعكس السلوك المتناقض تماما من قبل الرئاسة الامريكية «البيت الأبيض»، التي تحدثت عن نيتها العودة للاتفاق النووي وتواصل فرض العقوبات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكانت الخزانة الأمريكية، حملت «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري الإيراني» المسؤولية عن استخدام طائرات مسيرة قتالية أو تسليمها إلى جماعات مدعومة من إيران، مثل: «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس» في قطاع غزة، و«كتائب حزب الله» العراقية والحوثيين في اليمن وكذلك تصديرها إلى إثيوبيا حيث تهدد الأزمة المتفاقمة بتقويض استقرار المنطقة بشكل أوسع.

وجاء فرض العقوبات الأمريكية، بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة أمريكية في منطقة التنف الواقعة جنوب سوريا الأسبوع الماضي، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو وفيات جراء الهجوم على القاعدة.

وكان نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، قال في وقت سابق، إن نشر إيران طائرات مسيرة في جميع أنحاء المنطقة يهدد السلام والاستقرار الدوليين، مضيفا إن طهران والمسلحون التابعون لها، استخدموا الطائرات المسيرة لمهاجمة القوات الأمريكية وشركاء واشنطن والشحن الدولي.

وأضاف أديمو، ان وزارة الخزانة الامريكية ستواصل محاسبة إيران على أعمالها العنيفة وغير المسؤولة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، قال في وقت سابق، إن بلاده ستستخدم كل أداة مناسبة لمواجهة نفوذ إيران وأنشطتها الخبيثة، مضيفا إن الولياات المتحدة تعمل لمنع وردع وتفكيك الشبكات التي تزود طهران بتكنولوجيا الطائرات بدون طيار

بلينكن: تحديد كيانين و4 أفراد متورطين في أنشطة إيران للطائرات بدون طيار

وأوضح بلينكن، أنه تم تحديد كيانين و4 أفراد متورطين في أنشطة إيران للطائرات بدون طيار المزعزعة للاستقرار، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.