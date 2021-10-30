نفاد تذاكر حفل محمد رمضان في موسم الرياض بعد يومين من طرحها

احتفل الفنان محمد رمضان، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، بنفاد تذاكر أول حفل له في موسم الرياض، والذي من المقرر إحيائه أول نوفمبر المقبل.

ونشر رمضان فيديو من أحد أغانيه وعلق عليه قائلا «شئ أتوقعه من جمهور أصيل، فضهري منذ بدايتي حتى اللا نهاية، أول حفلة في موسم الرياض 2021، كامل العدد في يومين فقط، ميعادنا 1 ثقة في الله بداية موفقة لموسم ناجح موسم الرياض السعودية».

رمضان يطرح أغنية جو البنات

طرح محمد رمضان مؤخرا أغنيته الجديدة «جو البنات»، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث بعد ساعات من طرحها بشكل رسمي عبر قناة الفنان الرسمية بموقع «يوتيوب».

ويشارك «رمضان»، الغناء فيها كل من المطرب المغربي العالمي «ريدوان»، والمطرب المغربي، نعمان بلعياشي، وتعد الإصدار الثاني للأغنية، حيث كان الإصدار الأول لها منذ عدة أيام، أثناء غنائها في مهرجان الجونة السينمائي.