محمد رمضان عن ظهوره مع المضيفات: «مبسوطين أنهم اتشهروا»

رد الفنان محمد رمضان، على الجدل الذي حدث على السوشيال ميديا بعد فيديو رقصه مع عدد من مضيفات الطيران، حيث ظهر رمضان مع المضيفات، وهم يرقصون على نغمات أغنيته الشهيرة يا حبيبتي، مُعلقًا عليه بقوله: «المضيفة الألمانية الفرفوشة رزق».

محمد رمضان يرد على ظهوره مع المضيفات

وقال محمد رمضان في تصريحات لـ برنامج et بالعربي، إن المضيافتين لم تخسرا عملهما، وجنسياتهما ألمانية وأخرى تركية، مؤكدًا أنهما سعداء بالفيديو.

وأضاف رمضان: «بعتوا للتيم بتاعي إنهم مبسوطين بعدما اتشهروا في مصر، دلوقتي بيمشوا في مطار القاهرة الناس بتسلم عليهم، اتبسطوا واستمتعوا».

محمد رمضان يظهر مع المضيفات

ونشر محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقطع فيديو، مع مضيفتي طيران، وأعرب عدد كبير من الجمهور عن استيائه الشديد، من تداول هذه المقاطع المصورة، الذي قد يتسبب في إلحاق الضرر بمضيفتي الطيران.

محمد رمضان يتحدث عن أغنية جو البنات

وطرح رمضان أغنيته الأخيرة «جو البنات»، وهي كانت الأغنية الرسمية لـ حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وقال رمضان لـ «الوطن» عنها «مبسوط أن الأغنية أول إنتاج لـ يونيفرسال ميوزك، أول أغنية عربية، وبشكر مهندس نجيب ومهندس سميح».

محمد رمضان يحتفل بوصول أغنيته الجديدة «بحب اجيبها وهي طايرة» لـ 24 مليون مشاهدة

وكان احتفل الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بوصول أغنيته «بحب اجيبها وهي طايرة» لـ 24 مليون مشاهدة عبر اليوتيوب.

وشارك رمضان مقطع فيديو جديد من داخل طائرته الخاصة رفقة المضيفات، وكتب: «بحب أجيبها وهي طايرة .. 24 مليون مشاهدة على يوتيوب».