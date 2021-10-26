محمد رمضان يتصدر محركات البحث والسوشيال ميديا بأغنية «جو البنات»

تصدرت أغنية الفنان محمد رمضان، الجديدة «جو البنات» مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعد ساعات من طرحها بشكل رسمي عبر قناة الفنان الرسمية بموقع «يوتيوب».

محمد رمضان يشدو للمرة الثانية مع مطرب من المغرب

أغنية محمد رمضان الجديدة «جو البنات» يشاركه الغناء فيها كل من المطرب المغربي العالمي «ريدوان»، والمطرب المغربي، نعمان بلعياشي، وتعد الإصدار الثاني للأغنية، حيث كان الإصدار الأول لها منذ عدة أيام، أثناء غنائها في مهرجان الجونة السينمائي.

محمد رمضان يطرح الإصدار الثاني من أغنية «جو البنات»

أغنية «جو البنات» للفنان محمد رمضان، كانت قد تسببت في مشاكل عدة منذ طرحها، حيث ظهرت للمرة الأولى ضمن مهرجان الجونة، في حفل الافتتاح، الذي لم يقدم فيه المهرجان نجوم الأغنية بشكل جيد، حيث لم يذكر فقط سوى اسم محمد رمضان، وتم إغفال اسم كل من نعمان بلعياشي وريدوان، الذي يعد واحدا من أهم موسيقيي العالم في الوقت الحاضر، كما تم إغفال اسم كل من الفنانات مهيرة عبد العزيز، وميس حمدان، اللاتي شاركن في أداء الأغنية على المسرح، وهو الأمر الذي جعل عددا كبيرا من الجمهور المغربي يهاجم محمد رمضان، ومهرجان الجونة بسبب تقليلهم من فنان عالمي بحجم ريدوان.

أغنية محمد رمضان الجديدة «جو البنات» تم العمل عليها منذ أكثر من شهرين، وهي أول أغنية يقدمها بطريقة «التريو»، حيث قدم من قبل عدة أغنيات ثنائية مثل «يا حبيبي» مع جميس وانساي، مع الفنان المغربي، سعد لمجرد، وتعد المرة الثانية التي يقدم فيها أغنية مع مطربين من دولة المغرب الشقيقة، وتعد هذه الأغنية هي التي من المقرر أن يبدأ بها حفل الغنائي المرتقب في موسم الرياض الذي دعا له.