«سول» تطلب من بابا الفاتيكان زيارة «بيونج يانج» لإحلال السلام

طلب رئيس كوريا الجنوبية، «مون جيه-إن»، أمس الجمعة، من بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، زيارة العاصمة «بيونج يانج» لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، فيما أبدى بابا الكنيسة الكاثوليكية استجابة إيجابية، وقال إنه مستعد للقيام بذلك إذا تلقى دعوة من الشمال.

وكان البابا فرنسيس، استقبل أمس الجمعة، الرئيس الأمريكي، جو بايدن في الفاتيكان.

وقال « مون جيه-إن»، خلال الاجتماع مع البابا فرنسيس في الفاتيكان، إن «زيارة بابوية إلى كوريا الشمالية ستكون بمثابة قوة دفع لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية».

من جانبها، أوضحت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي بـ«سول»، «بارك كيونج-مي»، أن الرئيس الجنوبي، قال لـ بابا الفاتيكان: «إذا زار البابا كوريا الشمالية إذا أتيحت الفرصة، فسيكون ذلك زخمًا للسلام في شبه الجزيرة الكورية».

رئيس كوريا الجنوبية وبابا الفاتيكان يتبادلان وجهات النظر حول كورونا وتغير المناخ

وتبادل رئيس كوريا الجنوبية، والبابا فرنسيس، وجهات النظر حول أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتغير المناخ والقضايا العالقة الأخرى.

وقدم «مون جيه-إن»، خلال اللقاء الخاص، هدية إلى بابا الفاتيكان، صليب السلام المصنوع من الأسلاك الشائكة من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين.

ومن المقرر أن يحضر رئيس كوريا الجنوبية، اليوم السبت، قمة مجموعة الـ20 التي ستنعقد في العاصمة الإيطالية «روما»، ويُتوقع أن يسلط قادة عالميون خلالها الضوء على معالجة أزمة المناخ ومساعدة العالم على إنهاء أزمة كورونا.

تقترب قمة مجموعة الـ20 في الوقت الذي تهدد فيه اضطرابات سلاسل التوريد التي تسبب فيها فيروس كورونا توقعات الانتعاش الاقتصادي العالمي، كما يتوقع أن يناقش رئيس كوريا الجنوبية، خلال القمة كيفية مشاركة لقاحات كورونا مع الدول منخفضة الدخل لمكافحة الفيروس.