بيونج يانج ترفض مناورات أمريكا مع كوريا الجنوبية: تدمير ذاتي

قالت كوريا الشمالية إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستواجهان تحديات أمنية أكبر، واصفة المناورات الأمريكية- الكورية الجنوبية بـ«التدمير الذاتي»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضحت «كيم يو جونج»، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونج أون»، أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستواجهان تهديدات أمنية أكبر بسبب إجرائهما تدريبات عسكرية مدمرة للذات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكان موقع كوري شمالي، انتقد في يوليو الماضي، كوريا الجنوبية لخططها إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، الشهر الجاري، واصفا إياها بأنها خطة لغزو الشمال.

وأوضح موقع «أوريمينجوكيري» الدعائي الكوري الشمالي، في مقال أنه من المتوقع أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التدريبات العسكرية الصيفية السنوية التي وصفتها بيونج يانج منذ فترة طويلة بأنها بروفة للغزو.

موقع كوري شمالي يتهم «سول» بانتهاك الاتفاقية العسكرية الموجودة بين الكوريتين

واتهم الموقع الكوري الشمالي، «سول» بانتهاك الاتفاقية العسكرية الموجودة بين الكوريتين والإعلان المشترك الذي تم تبنيه خلال القمة الأولى بين الدولتين عام 2000، واصفا هذه التدريبات بأنها مخطط لتعزيز قواتها المسلحة.

ورفضت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هذه الادعاءات وقتها، واعتبرت سول وواشنطن، أن التدريبات المشتركة ذات طبيعة دفاعية بحتة.

وبدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات أولية، اليوم، قبيل إجراء التدريبات الصيفية الرئيسية المخطط لها الأسبوع المقبل، التي حذرت كوريا الشمالية من تدهور الأوضاع إذا تم إجراؤها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقالت مصادر: تهدف التدريبات للتحقق من الاستجابة لأوضاع الأزمات غير المتوقعة قبل اندلاع حرب، مضيفة: «ستعقبها تدريبات وحدة القيادة باستخدام محاكاة الكمبيوتر في الفترة ما بين يومي 16 و26 أغسطس».