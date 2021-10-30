«فرق خبرة» لـ عفروتو تقترب من نصف مليون مشاهدة خلال ساعات «فيديو»

طرحت الشركة المنتجة لفيلم «فرق خبرة» خلال الساعات الماضية الأغنية الرسمية للفيلم والتي تحمل نفس الاسم فرق خبرة لمغني الراب عفروتو، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث اقتربت من نصف مليون مشاهدة خلال ساعات فقط من عرضها.

البوستر التشويقي لفيلم فرق خبرة

وكان صناع فيلم فرق خبرة كشفوا البوستر الرسمي للفيلم خلال الأيام الماضية، وتصدّر البوستر الفنان محمد الشرنوبي وهدى المفتي، كما ظهرت أيضًا الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية في أغسطس الماضي، ويعد الفيلم هو أول عمل سينمائي لها بعد وفاتها، حيث انتهت من تصوير مشاهدها قبل وفاتها.

أبطال فيلم فرق خبرة

كما يعد فيلم «فرق خبرة» البطولة المطلقة الأولى للفنان محمد الشرنوبي ويشاركه الفيلم مجموعة من النجوم منهم: هدى المفتي، دلال عبدالعزيز، محمود البزاوي، وطه دسوقي، والفيلم من تأليف وإخراج شريف نجيب، وإنتاج شركة «فيلم كلينك» للمنتج محمد حفظي وشاهيناز العقاد، ومن المقرر بداية عرضه في دور العرض السينمائية يوم الأربعاء 3 من نوفمبر المقبل.

كلمات أغنية «فرق خبرة»

وتأتي كلمات أغنية فرق خبرة كالآتي:

صعب تقرأ إن كله فطره

شكلي تايه مش عندي خطة

شخصيتي تلمة باردة سنة

وأنا أقوى منك في فرق خبرة

أنا في كمين قتالين

بس طلعوا مغفلين

بيداروا حاجه ملثمين

حياتي قالتلي متداريش

عايز خدمة متلاقيش

5 ليا و5 ليك

كان بيجري ومعدنيش

بس أما توصل متنسانيش

ف فرق شاسع بس تابع

وكل جاي من دماغي نابع

نفسي فيها بس بمانع

من برة شبعان من جوه جائع

دول سوحوني وقطموني

إكمني أنا مبعرفش أعوم

والحياة وضغط شغلي

مش سامحلي إني أكون

إنسان مؤهل للتعامل

مع بشر بتعيش تخون

واعتمد على نفسي وأكبر

وأفضل أقوى من الظروف