بعد ساعات من طرحها.. سارة الطباخ تحذف أغنية محمد الشرنوبي

حذف موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أغنية «إيه اللذاذة دي» لمحمد الشرنوبي بعد طرحها بساعات قليلة جدا، وجاء ذلك بسبب مخاطبة المنتجة سارة الطباخ لإدارة اليوتيوب، بموجب العقد المبرم بينها وبين الشرنوبي، لحذف الأغنية.

محمد الشرنوبي يحذر من حذف أغنيتة الجديدة

وكان قد حذر الفنان محمد الشرنوبي جمهوره أمس الثلاثاء، بأنه يعلم جيدا بأن الأغنية سيتم حذفها خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك من خلال فيديو نشره عبر صفحته الخاصة على موقع انستجرام قال فيه، «أول حاجة كنت عايز أشكركوا إن بقى عندي 4 مليون فولورز على انستجرام، تاني حاجة أغنيتي الجديدة إيه اللذاذة دي نزلت النهادة على قناتي على يوتيوب».

وتابع شرنوبي «وبصراحة أنا مكنتش ناوي أنزلها علشان ميحصلش معاها نفس اللى حصل مع قلبي ارتاح، وللأسف اليوتيوب معتمد على سيستم معين أي حد ممكن يدخل يشيل أغنية لأي حد وعلشان الأغنية تفضل متشالة لازم يرفع قضية بخصوص الأغنية دي، ولو اللي رافع القضية دي كسبها الأغنية بتتشال خالص».

وأضاف، «ولو صاحب الأغنية كسب القضية الأغنية بترجع تاني على كل المنصات زي ما حصل مع قلبي ارتاح لأن دا كان حقي القانوني بس أنا دايما سايب كل أموري على ربنا والحمدلله ربنا دايما معايا وأنتوا معايا وأنا عايز علطول أبقى معاكو وعلشان كدا قررت أنزل الأغنية وهفضل دايما أنزل أغاني وإن شاء الله مفيش حاجة هتوقفني، المهم بقى أنا عامل الفيديو دا علشان حاجة واحدة بس الحقوا اسمعوا الأغنية قبل ما تتشال».

أغنية إيه اللذاذة دي

وكان محمد الشرنوبي قد طرح أغنية «إيه اللذاذة دي» أمس الثلاثاء، على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات محمد يسري وألحان محمد الشرنوبي وتوزيع جلال حمداوي.

أزمة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ

يذكر أن المنتجة سارة الطباخ قد حذفت الأغنية وذلك بسبب مشكلات بين شركة الإنتاج التي تمتلكها والتي كان يتعامل معها الفنان محمد الشرنوبي، وبالفعل بينهم العديد من القضايا في المحاكم.