محمد الشرنوبي يطرح أغنية «إيه اللذاذة دي» على يوتيوب

طرح المطرب محمد الشرنوبى أغنيته الجديدة «إيه اللذاذة دى» عبر موقع يوتيوب، والمنصات السمعية، وصفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أغنية «إيه اللذاذة» تعد التعاون الثاني بين محمد الشرنوبي ومحمد يسري

«إيه اللذاذة دي»، من كلمات محمد يسري، ومن ألحان محمد الشرنوبي، ومن توزيع جلال حمداوي وتقول كلماتها:

ايه اللذاذة دي

ايه الحوار ده

مقابلتكيش انا ليه من زمان

ايه اللذاذة دي

ايه الحوار ده

ماتيجي بقي مش طالبة جنان

عيني شافتها فضلت مبلم

ده بجد ده ولا احلام

ايه الي بيحصل مش علي بعضي

وفجأة راح مني الكلام

ولقيت لساني بيقول من نفسه

ايه اللذاذة دي؟؟ ايه الحوار ده؟

ايه اللذاذة دي

ايه الحوار ده

مقبلتكيش انا ليه من زمان

خطفت قلبي ب ضحكة في ثانية

جمالها ده ولا في الخيال

كل ما بسرح فيكي بلاقيني

ماسك في ايدك زي العيال

وألقي لساني بيقول من نفسه

ايه اللذاذة دي؟ ايه الحوار ده؟

محمد الشرنوبي يواصل عرض مسرحيته ياما في الجراب يا حاوي مع الفنان يحيى الفخراني وإياد نصار وكارمن سليمان

وتعد أغنية «إيه اللذاذة دي»، التعاون الثاني مع الفنان محمد يسري بعد أغنية «نسيتنى قوام»، التى كانت أغنية زفاف محمد الشرنوبى وراندا رياض.

الجدير بالذكر، أن الفنان محمد الشرنوبي، يقدم مسرحية ياما في الجراب يا حاوي، مع الفنان الكبير يحيى الفخراني، وإياد نصار، والمطربة الشابة كارمن سليمان، وشهدت نجاحا كبيرا للفنان محمد الشرنوبي، بعد عرضها بمحافظة الإسكندرية قبل نقلها إلى القاهرة.