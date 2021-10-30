تفاصيل إعادة فتح الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين بعد غلقها بسبب كورونا

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم السبت، إن إدارة دير سانت كاترين قررت إعادة فتح الكنيسة الكبرى بالدير لاستقبال السياح الراغبين في زيارة للدير، موضحا أن الكنيسة أُغلقت منذ جائحة كورونا التي ضربت العالم في عام 2019، وذلك لمنع انتشار الفيروس بين الرهبان.

وأضاف رئيس المدينة، أن السفير الإندونيسي لطفي رؤوف زار المدنية برفقة زوجته ووفد مرافق له وصعد جبل موسي، ونُظم له برنامج سياحي لزيارة بعض المعالم السياحية والدينية، وأشاد بما شاهده في دير سانت كاترين من روعة البناء والآثار الموجودة، ومظاهر التسامح بين الديان، خاصة أنه شاهد مئذنة الجامع الفاطمي بجوار أجراس الكنيسة.

مدة زيارة الكنيسة الكبرى

وأضاف رئيس مدينة سانت كاترين، أن الدير أعلن في منشور رسمي صدر أمس، أن إدارة الدير قررت إعادة فتح الكنيسة الكبرى بالدير السياح نظرا للإقبال الشديد على الدير، موضحا أنه فتح الكنيسة يبدأ من أول نوفمبر المقبل، والدخول سيكون عبارة عن مجموعات لا يتعدى عدد الواحدة منها 20 فردا، ومدة الزيارة 4 دقائق فقط، ثم يخرج الفوج وتدخل باقي الأفواج تباعا عن طريق الدليل البدوي الذي يقوم بتنظيم الدخول بالاتفاق مع رهبان الدير وشركات السياحة.

وتابع أن التجمع سيكون أمام منطقة «النارتكس» خلف المدخل من الناحية الغربية للكنيسة.

وذكر البيان الذي أصدره الأنبا ديميتري ديمانوس مطران الدير والرهبان، أن المرشدين سيقومون بشرح معالم الكنيسة من الخارج قبل الدخول، لأن مدة الزيارة 4 دقائق فقط.

مواعيد فتح الدير أمام السياح

وقال رمضان محمود الجبالي، أحد العاملين بدير سانت كاترين، إن الدير يفتح أبوابه من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة والنصف ظهرا، أي لمدة ساعتين ونصف فقط وهي المواعيد الرسمية لزيارة الدير.

وأضاف أن أفواجا من عدة جنسيات تزور الدير حاليا، منها الأوكرانيين والروس الرومانيين، والألمانيين، وكذلك دول جنوب شرق آسيا.

وأكد أن الدير يشهد إقبالا كبيرا في ثلاثة أيام من الأسبوع، هي الجمعة والسبت والأحد، لأن معظم الزوار يقومون بالصعود أولا إلى جبل موسى لمشاهدة شروق وغروب الشمس، ثم يقومون بزيارة الدير في الصباح عقب عودتهم.

الدير استقبل 6500 سائح

وقال رئيس مدينة سانت كاترين، إن هناك إقبالا كبيرا لزيارة المدينة خلال الأيام الماضية، حيث استقبلت نحو 6500 سائح من مختلف الجنسيات خلال شهر أكتوبر الجاري، شاهدوا المعالم السياحية بالمدينة وصعدوا قمة جبل موسى وزاروا الدير.

وتوقع «العناني»، زيادة أعداد السائحين مع اقتراب موسم الشتاء الذي تتساقط فيه الثلوج على المدينة لتتحول إلى مدينة بيضاء.