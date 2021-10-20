دير سانت كاترين يعلن وفاة أحد الرهبان بعد صراع مع المرض

أعلن دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وفاة الراهب «ياني التريس»، بعد صراع مع المرض، حيث كان يعاني من مشاكل صحية وجرى نقله إلى القاهرة للعلاج، وتدهورت حالته الصحية داخل العناية المركزة، وتوفي صباح اليوم.

ويباشر مسؤولو دير سانت كاترين، تجهيز سيارة لنقل جثمان الراهب من القاهرة ودفنه في مقابر الدير، وتعد هذه هي حالة الوفاة الثانية بين الرهبان خلال شهر، وسوف يتم إجراء مراسم الدفن فور وصول الجثمان من القاهرة، فيما أعلن رهبان الدير إقامة صلاة التجنيز على الراهب داخل كنيسة الدير.

محافظ جنوب سيناء يقدم التعازي لرهبان الدير

وقدم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، التعازي إلى الأنبا ديميانوس مطران الدير والرهبان لوفاة الراهب «ياني»، الذي وهب حياته في خدمة الدير، وكان يتمتع بعلاقات طيبة مع كل أهالي المدينة، وأكد إيفاد اللواء طلعت العناني رئيس المدينة، لتقديم واجب العزاء للرهبان.

وفي السياق، قدمت منطقة آثار سانت كاترين، التعازي لرهبان دير سانت كاترين في وفاة الراهب «ياني»، أحد أقدم رهبان الدير الذي وافته المنية أثناء العلاج بالقاهرة بعد معاناة مع المرض.

خدمة 47 سنة داخل الدير

وقال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، إن الراهب «ياني»، أحد اقدم رهبان الدير، أفني حياته في خدمة الدير وكان يتمتع بعلاقات طيبة مع العاملين بالدير وأهالي المدينة، وأضاف أنه توفي عن عمر يناهز 65 عاما وهو يوناني الجنسية، يعمل بالدير منذ 47 سنة، وتوفي جراء إصابته بمرض في القلب.

يذكر أن الدير فقد أحد أقدم الرهبان خلال الشهر الماضي وجرى تشييع جنازته ودفنه بمقابر الدير.