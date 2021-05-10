بعد غلقه 5 أشهر.. اليوم دير سانت كاترين يفتح أبوابه لاستقبال الزائرين

أعلنت إدارة دير سانت كاترين بجنوب سيناء، إعادة فتح أبوابه لاستقبال الزائرين اعتبارًا من اليوم الإثنين، بعد غلقه لأكثر من 5 أشهر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها الدير برئاسة الأنبا ديمتري دميانوس.

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن الأنبا ديمتري دميانوس، رئيس دير سانت كاترين، أرسل خطابًا إلى منطقة أثار سانت كاترين، وقيادة الأمن الوطني بكاترين، و رئيس شرطة السياحة والأثار، ومأمور قسم شرطة سانت كاترين، و رئيس الوحدة المحلية بمدينة سانت كاترين، يفيد بفتح الدير أما السائحين وزوار المدينة اعتبارًا من اليوم، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ذلك.

فتح دير سانت كاترين لاستقبال الزائرين جزئيًا

وأوضح رئيس المدينة في تصريح له اليوم، أن دير سانت كاترين فتح أبوابه لاستقبال الزائرين جزئيًا وليس كليًا، أي يستقبل الدير الزائرين على مدار الأسبوع ما عدا يومي الأحد والجمعة، وأيام الأعياد.

الزيارة تكون لمدة ساعتين ونصف فقط في اليوم

وأكد رئيس المدينة أن مواعيد الزيارة تكون بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الحادية عشر والنصف صباحًا، أي لمدة ساعتين ونصف فقط في اليوم، والأماكن المسموح بزيارتها داخل الدير هي: «بئر شعيب، الشجرة العليقة، والقاعة المتحفية»، مع التزام جميع الزائرين بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأشار رئيس المدينة إلى أن دير سانت كاترين مغلق ولم يستقبل الزائرين منذ أكثر من 5 أشهر، مع بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا، وذلك حرصًا على صحة وسلامة رهبان الدير.

تعقيم الدير من الداخل وتعقيم محيط الدير باستمرار

وأضاف أنه يجري تعقيم الدير من الداخل وتعقيم محيط الدير باستمرار، بالتنسيق مع رهبان الدير والأجهزة الأمنية بالمحافظة، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الوحدة المحلية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، كما يجري إمداد وتزويد الرهبان بكل ما يحتاجون إليه من مواد غذائية وغيرها.

وأشار رئيس المدينة إلى أن السياحة في المدينة تسير بشكل طبيعي، ويجري تنفيذ البرامج السياحية للزائرين بكافة المناطق بالمدينة، وتضمنت البرامج السياحية للزائرين صعود جبل موسى، وجبل المناجاة، وتناول الطعام والمشروبات البدوية في المخيمات الرمضانية، وزيارة محمية سانت كاترين، وقبر النبي صالح، ومنطقة وادي حبران التي تضم نقوشًا سيناوية قديمة، وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع التي تضم العديد من الآثار الإسلامية.

وأكد أنه يجري التشديد على إتباع السائحين كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي خلال الرحلة، واصطحاب الزائرين المعقمات الخاصة بهم، وقياس درجة الحرارة قبل الدخول لأي مكان.