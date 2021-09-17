وفاة أحد أقدم رهبان دير سانت كاترين بعد صراع مع المرض

أعلن دير سانت كاترين، اليوم، وفاة أحد الرهبان التابعين للدير، صباح اليوم الجمعة، في أحد مستشفيات القاهرة، بعد معاناة مع المرض، وذكر مصدر بالمدينة أن الدير سوف يُرسل سيارة إلى القاهرة لإعادة الجثمان إلى الدير، ومن المقرر أن يصل جثمان الراهب غدا السبت ويدفن في مقابر الدير.

وقدم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، التعازي للأنبا ديميانوس، مطران الدير، والأساقفة وجميع الرهبان، في وفاة الراهب هارون السينائي، موضحا أنه تجرى اتصالات بالمطران، وقدم له التعازي وقال إن المحافظة مستعدة لتقديم أي مساعدة، مشيرا إلى أنه سيقوم بتأدية واجب العزاء خلال زيارته للمدينة الأسبوع المقبل.

معلومات عن الراهب هارون السينائي: يعمل في الدير منذ 49 عاما

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، في تصريح خاص، إن الراهب الذي توفي اليوم يدعي هارون السينائي 79 سنة، ويعمل في الدير منذ 49 عاما، وكان يتمتع بحسن الخلق والطيبة في التعامل مع الرهبان والزائرين، وتقلد مناصب داخل الدير حتى وصل إلى منصب «اللجلوم» أي مسؤول الشؤون الإدارية، ومنذ 4 سنوات تولى إدارة مقر الدير بالضاهر بالقاهرة.

وقدم العناني التعازي إلى مطران دير سانت كاترين، ورئيس أساقفة سيناء، وجميع الرهبان بالدير.

منطقة آثار جنوب سيناء تنعى الراهب الراحل

وقدمت منطقة آثار جنوب سناء التعازي في الراهب، وكتبت آثار سانت كاترين برقية تعزية جاء فيها «بمزيد من الحزن والأسي يتقدم جميع العاملين بمنطقة آثار سانت كاترين بخالص التعازي لنيافة المطران وجميع الرهبان في دير سانت كاترين في وفاة الراهب هارون أحد أقدم رهبان دير سانت كاترين بعد معاناة مع المرض في احد مستشفيات القاهرة».