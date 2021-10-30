«الري»: تدريب 22 أفريقيًا على صيانة المنشآت المائية

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، 22 متدربًا أفريقيًا مشاركًا في الدورة التدريبية الثانية في مجال تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية، التي ينظمها المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة.

ورحب وزير الري، بالمتدربين الأفارقة بوجودهم في مصر ومشاركتهم في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

تحسين عملية إدارة الموارد المائية

وقال «عبد العاطي»، في بيان، اليوم السبت، إن هذه الدورة تعد أحد الدورات التدريبية التي تقدمها الوزارة للمتدربين من الدول الأفريقية الشقيقة في مجال المياه؛ بهدف دعم القدرات البشرية للمتخصصين بالدول الإفريقية؛ بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية بهذه الدول.

22 متدربًا يشاركون في الدورة

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية «تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية»، تعقد حاليا بمركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه، وتستمر فعالياتها حتى يوم 18 نوفمبر المقبل؛ بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الإفريقية على التصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية والمتابعة الدورية لها؛ للحفاظ على اتزانها وسلامتها، بالإضافة إلى الصيانة الدورية لها للحفاظ على المياه، بمشاركة 22 متدربًا من دول «السودان – تنزانيا - الكونغو الديمقرطية - جنوب السودان - رواندا - بوروندي – مالاوي – غانا - بوركينافاسو – تشاد – الجابون – غينيا كوناكري – غينيا بيساو – مالي – النيجر – سيراليون - أنجولا».