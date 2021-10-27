«الري»: انهيار السد الإثيوبي قائم حتى لو بنسبة واحد في المليون

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن احتمال انهيار السد الإثيوبي يبقى قائمًا، ولو حتى بنسبة 1 في المليون، ولهذا نؤمن سدودنا بشكل كامل، استعدادًا لأي طارئ، مضيفا: «على الأقل أكون جاهز لحاجة زي كده، مش استنى تحصل وأقعد اتفرج مش عارف أعمل حاجة».

محمد غانم: موارد مصر المائية تواجه تحديات كبيرة من قبل السد الإثيوبي

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم الأربعاء، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، ويشارك في تقديمه الإعلامي رامي رضوان، الموارد المائية للدولة تواجه تحديات كبيرة، تأتي في مقدمتها محدودية تلك الموارد، إضافة إلى مشكلة الزيادة السكانية الكبيرة التي تلتهم هذه الموارد المائية، إلى جانب التغيرات المناخية التي تؤثر بالسلب على تلك الموارد.

«الري»: نعمل منذ سنوات على التعامل مع التحديات التي تواجه مواردنا المائية

ولفت المتحدث باسم وزارة الري، إلى أن الدولة تتحرك منذ سنوات في سبيل مواجهة تلك التحديات من قبل حتى موضوع السد الإثيوبي، موضحا أن خير دليل على ذلك مشروع تبطين الترع، الذي يعد أحد المشروعات الضخمة التي تقوم بها الدولة.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيؤثر بالإيجاب على عمليات توزيع المياه على الفلاحين في مصر بشكل عادل، بالإضافة إلى العائد الإيجابي الكبير الذي سيعود على الدولة والمزارعين بعد إتمام هذا المشروع.