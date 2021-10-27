وزارة الري: ممثلو أكثر من 100 دولة حضروا أسبوع القاهرة للمياه

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن أسبوع القاهرة الدولي للمياه حظي بحضور أكثر من 1800 شخص حضروا من 100 دولة مختلفة من أجل مناقشة سبل تعزيز الموارد المائية وزيادتها، وكذا مناقشة تأثير الزيادة السكانية وتأثيرها على الموارد المائية.

غانم: ناقشنا الكثير من الأمور مع أكثر من 100 دولة

وأضاف «غانم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، أن أزمة التغيرات المناخية أزمة كبرى تواجه جميع دول العالم ويعانون فيها من ارتفاع درجات الحرارة، وكذا حدوث سيول وأمطار وتغيرات في حالة الطقس، «ناقشنا الكثير من المواضيع والأمور المهمة مع أكثر من 100 دولة حاضري المؤتمر».

وأوضح أن المؤتمر شهد لقاءات ثنائية عده بين وزير الري ونظرائه بالدول المختلفة من أجل توطيد سبل التعاون وزيادة الدعم المصري، لافتا إلى أن الوزير اتفق مع نظيره الصومالي وجنوب السوداني، ووقعا على مذكرات للتفاهم بين مصر والسنغال من أجل تنظيم المؤتمر العالمي للمياه، الذي يعقد كل عامين بالتنسيق مع اليوم العالمي للمياه.

وأكد أن المؤتمر العالمي للمياه العام المقبل سيعرض في دولة السنغال العام المقبل، حيث إنه نظرا للعلاقات الطيبة بين البلدين طلبوا دعم مصر وتجاربها السابقة في استضافه أسبوع المياه التي كانت تنظمه من قبل، «المؤتمر اللي جاي هيكون في العاصمة السنغالية داكار، وتم توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم الدعم الفني لأشقائنا في السنغال حول هذا الأمر».

النموذج المصري لتوفير احتياجات المواطنين يحتذى به

وأشار إلى أن النموذج المصري لتوفير متطلبات واحتياجات المواطنين باتت نموذجا يحتذي به من كافة دول العالم، «كان فيه إشادة كبيرة بالنسبة للمشروعات الكبرى ومجالات مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس المجلس العالمي للمياه في كلمته أمام المؤتمر أشاد بشكل كبير بأنظمة الري المصرية وسبل التطور الكبير اللي حاصل خلال الفترة الماضية».

وتابع: «المؤتمر تحول لمنصة عالمية للحوار بين لقاءات الدول والتنسيق بين الدول، ووصلنا السنة دي لـ1800 مشترك من أكثر من 100 دولة، وكان فيه دولة حاضرة من أمريكا الجنوبية جت للمشاركة والكثير من المتخصصين في علوم المياه».