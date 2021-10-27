إزالة 53 حالة تعد على «حرم الري» في الإسماعيلية

تمكنت حملة أمنية مكبرة، بالتعاون مع مركز ومدينة أبوصوير بالإسماعيلية، من تنفيذ 53 حملة إزالة على أراضي وممتلكات الدولة خلال الفترة الماضية.

وقال محمد عبد المنعم، رئيس مركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية، إن الحملة استهدفت التعديات الواقعة على حرم وزارة الري على المجاري المائية وترعة الإسماعيلية.

حملات موسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة

وأضاف في بيان رسمي، أن الحملة استهدفت تنفيذ 53 قرارا بإزالة التعديات الواقعة على حرم الري بنطاق مركز ومدينة أبوصوير والتي وصلت لمئات الأمتار.

ونجحت الحملة بالتعاون مع قوات أمن الإسماعيلية في استعادة الأرض وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين من المواطنين والتنبيه عليهم بعدم إعادة المخالفات مرة أخرى لعدم تعريضهم للمسائلة القانونية.

محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف الحملات

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، قد وجه بالتصدي الحاسم والحازم لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وعدم التهاون مع أي حالة تعدي وتطبيق الإجراءات القانونية الفورية حيال المتعدين.

وقال «بشارة» خلال اجتماعه التنفيذي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، إنه سيتم متابعة الحملات ضمن الموجة 18 التي تنفذها المحافظة خلال الشهر الحالي لإزالة كافة التعديات.

وشدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار متابعتهم لأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مستوى المحافظة بأكملها، والتعامل الفوري مع تلك التعديات وإزالتها في مهدها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حازمة تجاه المخالفين وذلك للحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون.