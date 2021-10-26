«الرعاية الصحية» تؤمن إجراءات الوقاية لمهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن مشاركتها في إجراءات التأمين الطبي للمشاركين بفعاليات الدورة الـ21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، الذي يُقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظة الإسماعيلية، الذي تستمر فعالياته حتى نهاية أكتوبر الجاري.

وأوضح بيان الهيئة، أنه خلال المهرجان، في الفترة من 24 وحتى 30 أكتوبر من العام الجاري، تقوم هيئة الرعاية الصحية بنشر فرق طبية، وتوفير نقاط فرز لمرتادي المهرجان، بهدف توفير الرعاية الطبية لهم، سواء بمحل إقامة الزوار والوفود المشاركة أو بمحل إقامة عروض المهرجان بمحافظة الإسماعيلية، علاوة على توفير سيارة إسعاف للطوارئ بأماكن العروض، لتلبية الاحتياجات الطارئة وتأمين الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المشاركين بالمهرجان، مشيرًا إلى أن الفرق الطبية المؤهلة والمدربة مستعدة لتقديم الرعاية الطبية.

«الرعاية الصحية»: رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات

وتابع البيان، بأنه تم زيادة أعداد أطباء في كافة التخصصات الطبية بشكل عام داخل مستشفيات (مجمع الإسماعيلية الطبي، أبو خليفة للطوارئ والجراحات المتخصصة، مركز 30يونيو الدولي لأمراض الكُلى) التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وفي تخصصات الجراحة والباطنة بشكل خاص، مع توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية، مع التنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف المصرية ووزارة الصحة والسكان، على مدار الساعة طوال فعاليات المهرجان، استعدادًا لأى طارئ.

السبكي: نستثمر المهرجان كفرصة للترويج لشعار «نرعاك في مصر»

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، «يُشرِّفنا أن تشارك هيئة الرعاية الصحية في التأمين الطبي لفعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ21، وهو الأمر الذي يعكس التزام مستشفياتنا ونجاحها في توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية وفق أحدث المعايير العالمية للمواطنين من أبناء محافظة الإسماعيلية أو قاطني إقليم القناة، مؤكدًا أنهم يأخذون على عاتقهم مسئولية رعاية كل من يتوافد إلى المهرجان، وتأمين رعاية صحية عالية الجودة لهم لضمان بيئة سليمة وآمنة».

وتابع: «مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، يُعد فرصة نستثمرها في التسويق للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، تحت شعار [نرعاك في مصر] كعلامة تجارية لمبادرة السياحة العلاجية التي أطلقتها الهيئة، وذلك طوال فعاليات المهرجان، وضمن الحملات الترويجية لمستشفيات الهيئة بشكل احترافي وعالمي».

توفير الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى مصر

واستكمل السبكي، أن ذلك يسهم في الاستفادة القصوى من إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية في توفير الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية، جنبًا إلى جانب خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، الذي يضمن تعظيم المركز المالي للهيئة بتعدد مواردها الذاتية؛ ويعود بالنفع على جميع المتعاملين، كما يزيد من قدرات الهيئة على تعزيز بيئة العمل الداخلية وضمان الارتقاء والتطور المستمر للخدمات الصحية، وهو ما يتسق مع رؤية القيادة السياسية للدولة بوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية الأمر الذي سيسهم في زيادة التدفق الأجنبي إلى الدولة وتعزيز مواردها المالية والتنموية في كافة المجالات التي من شأنها تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.

يشار إلى أن مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية فى دورته الواحد والعشرون، تقام فعالياته بمشاركة 9 فرق مصرية بالإضافة إلى مشاركة 8 فرق عربية وأجنبية من عدة دول تشمل (الأردن، فلسطين، المكسيك، اذربيجان، نيبال، اندونيسيا ، الكونغو، السودان)، فيما يُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية تظاهرة عالمية تجرى حوارًا فنيًا بين مختلف الشعوب يستند الى الموروث الإنسانى المحلى، وتجمع الفعاليات نماذج من الثقافات التى تعكس قيم العديد من المجتمعات، حيث تعتبر الفنون الشعبية وسيلة لحفظ الهوية وجسرًا للتقارب بين الدول.