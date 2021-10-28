فريق طبي لتقديم خدمات الرعاية الصحية لنزلاء دار مسنين برأس البر

زار فريق من مديرية الصحة بمحافظة دمياط بإشراف الدكتور سيد عبد الجواد، دار المسنين بمدينة رأس البر التابعة للتضامن الاجتماعي، بالتعاون بين المجلس القومي للأمومة والطفولة وإدارة الطب العلاجي وإدارة الإعلام والتربية السكانية وإدارة الأسنان بمديرية الصحة بدمياط .

تشكيل فريق طبى لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمسنين

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تشكيل فريقا طبيا مكونا من أطباء «قلب واستشارى تغذية واستشارى نسا وطبيب أسنان وطبيب علاج طبيعى وإخصائي نفسي وفريق من التمريض وفني معمل»، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية تحت مظلة 100 مليون صحة لنزلاء الدار من المسنين، حيث تم الكشف الطبي عليهم وإجراء الفحوصات الطبية والمعملية وتقديم كافة الخدمات، مشيرا إلى ان المديرية قررت إجراء زيارة شهرية من الفريق الطبي لدار المسنين برأس البر.

وبدأت مبادرة 100 مليون صحة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي و الأمراض غير السارية.

بعد عامين من الجائحة تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفيات عزل دمياط

و في سياق متصل، واصلت مديرية الصحة بمحافظة دمياط استعداداتها لجائحة فيروس كورونا، بالعمل على دعم المستشفيات وتوفير كافة الأجهزة و المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات بوجه عام ومستشفيات العزل بوجه خاص حيث تم تشغيل جهاز الأشعة المقطعية بمستشفيات الصدر والحميات المخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا بعد مرور عامين على الجائحة، فضلا عن استمرار الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية.