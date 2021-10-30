12 إجراء من الكهرباء لمواجهة الطقس السيئ

رفعت شركات نقل وتوزيع والكهرباء بالمحافظات حالة الطوارئ القصوى لمواجهة سقوط الأمطار واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الشبكات.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية الإجراءات التي اتخذها قطاع الكهرباء لمواجهة سقوط الأمطار وموجة الطقس السيئ التي تضرب المحافظات وفقا للصفحة الرسمية لمرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وهي كالتالي:

تغذية محطات الصرف والرفع بمصدرين

- تأمين التغذية الكهربائية لكل محطات الصرف والرفع والتأكيد على أن تكون مغذاه بمصدرين تغذية مختلفين ويعملان بكفاءة طوال الوقت وتوفير الدعم اللازم لكل الجهات المعنية بالدولة في حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول.

- التأكيد على مراجعة واختبار كفاءة وحدات الطوارئ «وحدات الديزل المصدر الاحتياطي» بكل محطة صرف أو رافع صحي من حيث: مراجعة واختبار كفاءة البطاريات وصلاحيتها للعمل في وقت الاحتياج لها.

- أن تكون سعة المولدات بكل موقع تكفي لتغطية كامل أحمال المحطة بنسبة 100% من الحمل و مراجعة واختبار كفاءة البطاريات وصلاحيتها للعمل في وقت الاحتياج لها وعمل الصيانة والاختبارات الدورية لها بانتظام.

- التأكيد على توفير الوقود اللازم لتشغيل وحدات الديزل وضرورة مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بمحطات الصرف الصحي والرفع والتأكد من صلاحيتها وكفاءتها طبقاً للأصول الفنية السليمة والكود المصري.

رفع منسوب غرف المحولات والأكشاك ولوحات التوزيع فوق مستوى سطح الأرض

- التأكد من رفع منسوب غرف المحولات والأكشاك ولوحات التوزيع فوق مستوى سطح الأرض بارتفاع مناسب مع التأكد من ضمان أعلى مستويات العزل الخاصة بهذه الأكشاك والغرف المحولات مع توفير ماكينات شفط للمياه حال تسرب المياه بها.

- رفع حالات الاستعداد القصوى نتيجة حالة الطقس لفرق الصيانة والدعم بكل إدارات وقطاعات الكهرباء وسرعة اتخاذ اللازم في حال ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.

إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع

- المتابعة المستمرة للشبكة من خلال مكاتب رؤساء الشركات والقطاعات التابعة والإدارات والتنسيق مع كل الجهات على كل المستويات إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع مع التأكيد على الآتي:

- التأكيد على أحكام غلق جميع الأكشاك والصناديق والتأكد من صلاحية المزاريب الموجودة فوق مباني لوحات التوزيع.

- التأكد من عدم وجود فتحات بأسقف الأكشاك وتجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة.

- التأكيد على توافر جميع المهمات الإستراتيجية بمخازن القطاعات.

- تواجد جميع فرق إزالة الأعطال للجهدين المتوسط والمنخفض وتكثيف حملات المرور والمتابعة على كل المهمات وعمل كل الصيانات الوقائية وإنجازها في أسرع وقت ممكن.