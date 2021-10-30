بدء التسجيل في انتخابات نادي الصحفيين.. وإعلان نتائج مسابقة «الوطنية للصحافة»

بدأت عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنادي الصحفيين النهري، صباح اليوم السبت، وذلك استعدادًا لإجراء انتخابات مجلس إدارة نادي الصحفيين، على مقعد رئيس النادي والأعضاء، والمقرر إقامتها اليوم حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.

انتخابات نادي الصحفيين

وتجرى انتخابات نادي الصحفيين داخل مقر النادي بشارع البحر الأعظم، ومن المقرر أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 20%، كما أنَّه من المقرر أيضا أن يستمر التسجيل فى كشوف الجمعية العمومية حتى الساعة السابعة مساء.

وبخصوص تفاصيل انتخابات نادي الصحفيين والمرشحين، أكّدت إدارة نادي الصحفيين، أنَّ انتخابات مجلس الإدارة تجرى اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر بمقر النادي، مبينة أنَّه تمّ إجراء كل التجهيزات، مضيفة أنَّ عدد المرشحين لمنصب الرئيس ولأمانة الصندوق والعضوية يبلغ 7 مرشحين.

الهيئة الوطنية للصحافة

من ناحية أخرى تعلن الهيئة الوطنية للصحافة نتيجة مسابقة المقال والكاريكاتير التي أعلنت عن تنظيمها وذلك بعد غد الإثنين، حيث كانت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو الهيئة والمشرفة على المسابقة، قد أعلنت عن اعتماد المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة،نتايج لجان التحكيم فى اربع افرع من مسابقة «المقال والكاريكاتير» التي أطلقتها الهيئة وهي كالتالي:

الكاريكاتير

الفائز الأول: أحمد قاعود - اليوم السابع.

الفائز الثاني: أحمد عبدالنعيم - أخبار اليوم.

الفائز الثالث: عمر صديق - محاسب.

المقال الخبري

الفائز الأول: صبري الديب - صحفي.

الفائز الثاني: أحمد سمير محمود سليم - محاسب.

وقد تمّ حجب الجائزة الثالثة.

المقال الساخر

الفائز الأول: أمير إبراهيم لاشين - الأخبار.

الفائز الثانى ( هشام احمد مبارك - الاخبار )

وقد حجبت الجائزة الثالثة.

المقال التحليلي

الفائز الأول: (صبحى مجاهد - روزاليوسف )

الفائز الثاني: محمود سيف الدين - وزارة الثقافة.

الفائز الثالث: دعاء عبدالعزيز - مجلة أكتوبر.

وأوضحت أنَّه سوف يتمّ إعلان المقالات والكاريكاتير والحيثيات التي تمّ على أساسها اختيارخم للفوز، بعد غد الإثنين، على موقع الهيئة الوطنية للصحافة، وعن الفرع الخامس للمسابقة والذي يخص «المقال المتنوع» لم يحدد بعد إعلان النتيجة وسيعلن بعد إنهاء لجنة التحكيم أعمالها.