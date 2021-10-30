تفاصيل مهرجان الدورة 30 من الموسيقى العربية.. وزيرة الثقافة تعزف على «الفلوت»

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المهداة إلى روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر، بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك في الثامنة غد الاثنين، على مسرح النافورة.

افتتاح مهرجان الموسيقي العربية

ووفق بيان أصدرته وزارة الثقافة، اليوم الجمعة، فإن مراسم حفل الافتتاح تبدأ بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة، تعلن خلالها انطلاق الفعاليات وتكرم 19 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي.

والـ 19 شخصية المقرر تكريمهم هم: الشاعر مدحت العدل «مصر»، الشاعر صلاح محمد علي «مصر»، الموسيقار محمد مصطفى «مصر»، الموسيقار هشام نزية «مصر»، الموسيقار محمد ضياء «مصر»، المطرب عبادي الجوهر «السعودية»، المطرب مروان خوري «لبنان»، الموسيقار محمد الامين «السودان»، عازف القانون فرات قدوري «العراق»، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي«تونس»، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران«مصر»، عازف الناي الدكتور محمود كمال «مصر»، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم«مصر»، فرقة سداسي شرارة«مصر»، بالاضافة إلى تكريم اسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة «مصر»، الفنان عبده داغر«مصر»، الدكتور فوزي فهمي «مصر»، الموسيقار خالد الأمير «مصر»، الدكتور أشرف هيكل «مصر».

عبد الدايم تشارك بالعزف على آلة الفلوت

يأتي الحفل الفنى الذي يحمل عنوان «لمسة وفاء»، بمشاركة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، بالعزف على آلة الفلوت للحني حبك واستيفظي، يا أمتي من مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إلى جانب عدد من أعماله الأخرى منها حبيبي دايما، ولكن شئ ما يبقي - المذنبون صوليست كمان الدكتور حسن شرارة، يا أمة العرب أداء ريهام عبد الحكيم، لا إله إلا الله أداء ياسر سليمان ومصر انتي الروح أداء أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى مختارات من إبداعات الموسيقار الراحل عبده داغر بقيادة المايسترو هاني فرحات.

حفلا جمال سلامة وعبده داغر في مهرجان الموسيقي

يضم الحفل فيلمين عن الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر، وآخر تسجيليا يستعرض تاريخ المهرجان في 30 عامًا، من إعداد أستوديو المونتاج بدار الأوبرا المصرية.

صمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج والاضاءة المهندس ياسر شعلان والصوت للمهندسان محمود عبد اللطيف وعاصم السيد.

كما يفتتح معرضين لفنون الخط العربي الأول مشترك للفنان المكرم أحمد ابراهيم والفنان مكرم إبراهيم بقاعة صلاح طاهر والثاني جماعي متنوع بقاعة زياد بكير.

انطلاق الفعاليات على مسرح مكتبة الإسكندرية

وفي نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح مكتبة الإسكندرية، حيث يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلا بمصاحبة مجموعة الحفني بقيادة المايسترو أحمد عامر ومشاركة كل من نهاد فتحي، حسام حسني، نيفين رجب.

يذكر أن الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة « النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية »، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الاسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفل غنائى وموسيقي بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.