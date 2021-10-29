تعرف على أسماء 95 مطربا سيشاركون في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

ساعات قليلة وتنطلق الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية الذى من المقرر أن يبدأ فى الأول من شهر نوفمبر المقبل، ويستمر حتى 15 من الشهر ذاته.

يشارك فى تلك الدورة عدد كبير من نجوم الفن والغناء من 10 دول عربية أبرزها مصر والمغرب ولبنان وسوريا والسعودية والعراق.

مصر والمغرب ولبنان وسوريا والسعودية أبرز دول المهرجان

ترصد «الوطن»، فى التقرير التالي أسماء 95 مطربا ومطربة من المقرر أن يشاركوا فى حفلات المهرجان وهم:

أحمد ابراهيم (مصر)، ريهام عبدالحكيم (مصر)، ياسر سليمان (مصر)، نهاد فتحى (مصر)، حسام حسني (مصر)، نيفين رجب (مصر)، عاصي الحلاني (لبنان)، زياد برجي (لبنان)، سميرة سعيد (المغرب)، مي فاروق (مصر)، عبادي الجوهر (السعودية)، نهي حافظ (مصر)، إبراهيم راشد (مصر)، رحاب عمر (مصر)، وليد حيدر (مصر)، مدحت صالح (مصر)، رضوي سعيد (مصر)، أنغام مصطفى (مصر)، محمد شوقي (مصر)، أحمد صبري (مصر)، عاطف عبدالحميد (مصر)، مازن دراز (مصر)، شروق شريف (مصر)، ياسر سعيد (مصر)، مصطفى سعد (مصر).

عفاف راضي تعود من جديد لإحياء فعاليات المهرجان

وهبه إسماعيل (مصر)، عفاف راضي (مصر)، تامر نجاح (مصر)، حاتم زايد (مصر)، أحمد حسن (مصر)، سماح عباس (مصر)، أحمد سعد (مصر)، مروة ناجي (مصر)، أحمد العمري (مصر)، محمد عبدالحميد (مصر)، طه حسين (مصر)، أمنية سمير (مصر)، همام إبراهيم (العراق)، رحاب مطاوع (مصر)، مروان خوري (لبنان)، فرح الموجي (مصر)، أحمد عصام (مصر)، إيمان عبدالغني (مصر)، وائل جسار (لبنان)، أميرة أحمد (مصر)، طوني وديع الصافي (لبنان)، معين شريف (لبنان)، آيات فاروق (مصر)، محمد محسن (مصر)، يحيى عبدالحليم (مصر)، ريم كمال (مصر)، محمد الحلو (مصر)، فايا يونان (سوريا)، محمود عبدالحميد(مصر)، عصام محمود (مصر)، ريم حمدي (مصر)، سمية وجدي (مصر)، عبير أمين (مصر)، تامر عبدالنبي (مصر)، حنان عصام (مصر)، أحمد عفت (مصر)، وعد البحري (سوريا)، علي الحجار (مصر)، كنزي (مصر)، محمد حسن (مصر)، كارمن سليمان (مصر)، هاني شاكر (مصر)، إبراهيم فاروق (مصر)، أحمد محسن (مصر)، علي المديدي (المغرب)، أيوب التجاني (المغرب)، نادية مصطفى (مصر)، صابر الرباعي (تونس)، محمد الخولي (مصر)، أجفان (مصر)، محمد رشاد (مصر)، صابرين النجيلي (مصر)، محمد عساف (فلسطين)، جنات (المغرب)، مروة حمدي (مصر)، حسناء (مصر)، مي حسن (مصر)، سعد رمضان (لبنان )، أحمد سعيد (مصر)، حنان الخولي (مصر)، مصطفى النجدي (مصر)، أشرف وليد (مصر)، أصالة (سوريا)، إسماعيل صادق (مصر)، سعيد عثمان (مصر)، محمد طارق (مصر)، أميرة أبو زيد (مصر)، سامح منير (مصر)، إيناس عز الدين(مصر)، ماجدة الرومي (لبنان) .

كما سيشارك 6 سوليست هم عازف الكمان الدكتور حسن شرارة (مصر)، عازف البيانو عمرو سليم (مصر)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، عازف القانون ماجد سرور(مصر)، الموسيقار وعازف البيانو عمر خيرت (مصر)، عازف الكمان ليث صديق (الأردن).