وزيرة الثقافة تعزف على الفلوت في مهرجان الموسيقى العربية

تستعد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر لإطلاق الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بمشاركة ما يزيد على 30 فنانا، والذي ينطلق في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا.

ويشارك في الدورة المرتقبة 10 دول في الدورة هي مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الاردن، عمان، و50 باحثا عربيا وأجنبىا.

ومن المقرر أن تشارك الدكتورة الفنانة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في حفلات افتتاح المهرجان بمعزوفة موسيقية على آلة الفلوت، يوم الافتتاح في 1 نوفمبر المقبل.

تكريم 18 شخصية

ويتضمن حفل الافتتاح تكريم 18 شخصية أثرت في الساحة الفنية، وهم: من مصر الشاعر مدحت العدل، الشاعر صلاح محمد علي، الموسيقار محمد مصطفى، الموسيقار هشام نزية، الموسيقارمحمد ضياء، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس).

33 حفلا في مهرجان الموسيقى العربية

ومن مصر أيضا الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران، عازف الناي الدكتور محمود كمال، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم، فرقة سداسي شرارة، بالاضافة إلى تكريم اسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة، الموسيقار خالد الأمير، الفنان عبده داغر، الدكتور أشرف هيكل.

ويتضمن المهرجان 33 حفلا للموسيقي العربية، وتقام حفلات المهرجان على 6 مسارح هي مسارح الأوبرا بالقاهرة، النافورة، المسرح الصغير، مسرح الجمهورية، مسرح معهد الموسيقى العربية - اوبرا دمنهور- ومكتبة الاسكندرية ( لأول مرة )

من أبرز النجوم المشاركين في حفلات المهرجان:

سميرة سعيد، ريهام عبدالحكيم، وأصالة، مي فاروق، مدحت صالح، عفاف راضي، وائل جسارة، جنات ومجادة الرومي، صابر الرباعي.

كما تشارك في المهرجان 20 فرقة موسيقية، من بينها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات (مصر)، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب(مصر).