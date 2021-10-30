محافظ سوهاج: دراسة الأثر البيئي لكل مشروع ضمن «تنمية الصعيد»

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن اختيار المحافظة لتطبيق برنامج تنمية الصعيد، كان موفقًا، لافتا إلى أن برنامج تنمية الصعيد بسوهاج تم تنفيذه في مشروعات البنية التحتية وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي، والاستثمار الأمثل للبرنامج وتدريب الموظفين وساهم في إنشاء أسلوب عمل مختلف.

وأشار المحافظ، خلال مؤتمر المدن العالمي، الذي عقد بالأقصر، اليوم السبت، تحت رعاية الرئيس السيسي، إلى تجاوب كبير من المواطنين أثناء تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أنه تم دراسة الأثر البيئي لكل مشروع مع الرقابة المستمرة من وزارة التنمية المحلية والبنك الدولي وتقييم العمل.

المبادرة الأضخم في تاريخ مصر

وأشاد «الفقي» بمبادرة الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري الأضخم في تاريخ مصر، على حد وصفه، مؤكدًا أنه في خلال عام واحد يتم صرف عشر أضعاف ما ينفق في عام واحد؛ لتنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير الريف والإسهام في خلق فرص عمل، بالإضافة إلى الاهتمام بالمناطق الصناعية والحرف التراثية وغيرها.

يوم المدن العالمي

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة اعتمدت 31 أكتوبر من كل عام «يوم المدن العالمي»؛ للتأكيد على التزام واهتمام المجتمع الدولي بالتوسع الحضري العالمي المستدام ونشر التنمية الحضرية، في جميع أنحاء العالم ودفع التعاون بين البلدان والمدن؛ لتلبية الفرص ومعالجة تحديات التحضر، وتم اختيار الأقصر لاستضافة هذا الحدث العالمي الذي يأتي قبل المؤتمر السادس والعشرين للأطراف (COP-26 ) في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناح، الذى سيعقد في مدينة جلاسكو بأسكتلندا خلال شهر نوفمبر المقبل بما يساهم في توحيد الرسائل والنجاحات.