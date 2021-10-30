التنمية المحلية تكشف عن عدد المشروعات المنفذة بالقرى ببرنامج تطوير الريف

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير مشروع حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إنه جارٍ حاليا تنفيذ 35 ألف مشروع في نحو 1436 قرية في إطار برنامج تطوير الريف المصري، مضيفا لـ«الوطن» أن المشروعات خدمية وتشمل مجالات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغاز طبيعي واتصالات وبناء مدارس ومشروعات صحية ورياضية وخلافه، وذلك لتغيير حياة أكثر من 55 مليون مواطن مصري.

جاد الكريم: الدولة تعمل بكامل طاقتها.. والمواطن لا يتكلف شيئا في إقامة مشروعات حياة كريمة

وأشار إلى أنه المواطن لايتكلف شيئ في إقامة تلك المشروعات، والدولة تعمل بكامل طاقتها من خلال تضافر جهود الجهات والوزارات المختلفة لإنجاز المشروعات من أجل خدمة المواطنين، مؤكدا على أنه برنامج تطوير الريف نقلة حضارية وطفرة غير مسبوقة للمواطنين والقضاء على المشكلات ومعالجة نقص الخدمات الذي عانت منه تلك المناطق على مدار عقود طويلة.

وفي سياق متصل، تعقد وزارة التنمية المحلية بعقد جلسات مؤتمر يوم المدن العالمي على أرض محافظة القاهرة، والذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال يومي 30 و31 أكتوبر الجاري تحت عنوان «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية».

3 جلسات استعراضية عن تطوير الريف

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن اليوم يشهد عقد 3 جلسات لاستعراض بعض البرامج والمشروعات التي تنفذها الحكومة وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مواطن بقرى الريف المصري وعدد من الوزراء بالحكومة وممثلي المنظمات الأممية في القاهرة، بالإضافة إلى جلسة أخرى لعرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي تنفذه الحكومة المصرية بمحافظتي قنا وسوهاج بحضور عدد من ممثلي البنك الدولي ومحافظي سوهاج وقنا، وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية، كما سيتم عقد جلسة ختامية حول الشباب والتغيرات المناخية تتم بمشاركة من خمس منظمات دولية تابعة للامم المتحدة بحضور عدد كبير من الشخصيات والمحافظين ونوابهم والشخصيات الدولية المدعوة وأكاديميين دوليين.