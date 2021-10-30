وزير المالية يلتقي سفير قطر بالقاهرة: نجحنا في خلق بيئة محفزة للاستثمار

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ الحكومة نجحت في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف المجالات، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، لافتًا إلى تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية والإنتاجية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، الغني بفرص العمل؛ بما يُسهم في توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

نستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى إلى 50٪ خلال 3 سنوات

قال وزير المالية، في لقائه بالسفير القطري بالقاهرة سالم مبارك آل شافي، إنَّ الحكومة تستهدف رفع مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي إلى 50٪ خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى التوسع فى برنامج «الطروحات» للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة لتوسيع قاعدة ملكية هذه الشركات وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص للمشاركة فيها وفي مجالات أنشتطها.

التوسع في برنامج «الطروحات» للشركات بالبورصة خلال الأشهر المقبلة

أضاف أنَّ الجهود التي بذلتها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، انعكست في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية خلال العام المالي الماضى، حيث سجلنا فائضًا أوليًا 1.46٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتمّ خفض العجز الكلى إلى 7.4٪، وبلغ معدل النمو 3.3٪، مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى تجديد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية.

الإصلاح الاقتصادي انعكس في تحسن المؤشرات وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية

استعرض وزير المالية، الجهود المبذولة في تطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك من أجل التيسير على المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وإرساء دعائم العدالة الضريبية بين مجتمع الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أنَّ نجاح التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانىء البحرية، يسهم بشكل كبير في تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.

السفير القطرى بالقاهرة: مصر أرض خصبة للاستثمار.. وتشهد نهضة غير مسبوقة

قال السفير القطرى بالقاهرة سالم مبارك آل شافي، إنَّ مصر تعد أرضًا خصبة للاستثمار في ضوء ما تشهده من نهضة غير مسبوقة في كل المجالات، وتطورات إيجابية في مناخ الاستثمار، موضحًا حرصه على تنشيط علاقات التعاون بين البلدين في كل المجالات، مؤكّدًا وجود إرادة سياسية لتنشيط العلاقات الثنائية وتحقيق التنمية المشتركة.

حضر اللقاء كل من السفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.