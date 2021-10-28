«المالية» تنتهي من صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.. اليوم

تنتهي وزارة المالية اليوم الخميس، من عمليات صرف مرتبات أكتوبر 2021 لأكثر من 4 ملايين موظف بالجهاز الإداري، بالوزارت والهيئات والمصالح والأجهزة كافة، التابعة للدولة، بعد بدء مواعيد الصرف، منذ الأحد الماضي..

وعلى مدار الأيام الأربع الماضية صرفت وزارة المالية مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بالدولة، بداية من الأحد الماضي؛ إذ بدأت بمرتبات العمال في 33 وزارة وجهة ومصلحة وجهاز حكومي تابعا للدولة، وفي مقدمتها في مقدمتها وزارات الصحة والداخلية والإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والثقافة والأوقاف والآثار والإسكان والتجارة والصناعة والبترول والسياحة والهجرة والقوى العاملة، إلى جانب الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى جانب أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى لـ«الصحافة، تنظيم الإعلام»، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي.

صرف المرتبات للمتخلفين اليوم الخميس

وتبدأ وزارة المالية مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، صرف مرتبات شهر أكتوبر 2021 للموظفين بجميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، للمتخلفين عن الصرف.

ومنحت وزارة المالية الفرصة للعمال والموظفين بجميع الوزارات والهيئات والأجهزة والمصالح والمديريات التابعة للجهاز الإداري للدولة، ممن لم يتمكنوا من صرف مرتبات شهر أكتوبر على مدار الأيام الماضية، فرصة لذلك اليوم الخميس.

وصرفت المالية مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بـ20 وزارة وجهة ومصلحة حكومية، الاثنين الماضي، على رأسها هيئات النيابة العامة والنيابة الإدارية، و«الرقابة الإدارية، والرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، وقضايا الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، ودار الإفتاء المصرية، ومجلس الدولة، ومعهد الخدمات المالية».

وواصلت وزارة المالية عمليات الصرف، يوم الثلاثاء، للعاملين والموظفين بـ13 وزارة وجهة وهيئة ومصلحة حكومية، في مقدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والزراعة والشباب والرياضة والخارجية والري والموارد المائية، بالإضافة إلى عدد من الهيئات منهم مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية والأزهر الشريف.