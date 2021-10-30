عمرو عبد الجليل عن بطولة مسلسل «صدام حسين»: «مشوفتش ورق.. ومعرفش حاجة»

كشف الفنان عمرو عبد الجليل حقيقة اختياره لبطولة مسلسل صدام الحسين، وذلم بعدما أعلن المنتج سيف عريبي ذلك من خلال منشورات عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بشكل كبير، الأمر الذي تناولته الأخبار في عدد من المواقع الفنية.

عمرو عبد الجليل يتحدث عن صدام حسين

ومن جانبه، كشف الفنان عمرو عبد الجليل في تصريحات خاصة لـ «الوطن» حقيقة الأمر مبديًا اندهاشه من إعلان المنتج «عريبي» عن هذا الأمر، قائلًا: «أيه دا هو معقول أعلن عن حاجة زي كدا هو فعلًا عرض عليا المشروع من سنة وبعدين اختفى وبعدين واضح أنه رجع أعلن وأنا معرفش».

وتابع عبد الجليل «لكن أنا معرفش حاجة لسه ومقريتش الورق خالص علشان أقرر اذا كنت هشارك في العمل ولا لا، لسه لما أشوف الورق واقراه وأشوف أنا هعمل أيه ونتكلم الأول لأن أنا معرفش أي حاجة ولا أعرف انه أعلن».

فيلم «مربع برمودا»

ويواصل الفنان عمرو عبد الجليل تصوير فيلمه الجديد «مربع برمودا» الذي يشارك فيه بجانب مصطفي خاطر وروجينا وهنا شيحا ومحمد ثروت وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت.

الانتهاء من تصوير مشاهد فيلم تجاري

وانتهى الفنان عمرو عبد الجليل مؤخرًا من تصوير مشاهده في فيلم «فيلم تجاري» والذي يشارك فيه بجانب حمدي الميرغني ونانسي صلاح وفرح يوسف وعمرو القاضي ومحسن منصور وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف ياسر الطوبجي وإخراج محمود كامل.

وكان قد شارك عمرو خلال الفترة الماضية في فيلم «الأنس والنمس» بجانب محمد هنيدي وصابرين ومنة شلبي وسليمان عيد وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج شريف عرفه.