عمرو عبد الجليل يكشف كواليس صناعة السينما في «فيلم تجاري» بإطار كوميدي

يواصل الفنان عمرو عبد الجليل تصوير مشاهده في فيلم «فيلم تجاري»، اليوم الإثنين، داخل إحدى الفيلات بالطريق الصحراوي، وذلك بعد انتهائه من التحضيرات الخاصة بالشخصية وشراء الملابس والأكسسوارات خلال الأيام الماضية.

وقال مصدر من داخل الفيلم لـ«الوطن»، إن الأحداث تدور حول عالم السينما وكواليس صناعة الأفلام، وذلك في أجواء من الكوميديا الممزوجة بالفانتازيا، مضيفًا أن الفيلم يتعرض للعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المضحكة التي تحدث بين المخرج والمنتج والممثلين ومدير التصوير وعمال الإضاءة وغيرها، إذ يشهد الفيلم نهاية غير متوقعة، وفقًا لكلام المصدر.

عمرو عبد الجليل بديل خالد الصاوي في «فيلم تجاري»

وأوضح المصدر أن الجهة المنتجة للفيلم تعاقدت مع عمرو عبدالجليل بديلاً للفنان خالد الصاوي، وذلك بعد اعتذار الأخير اللحظات الأخيرة بسبب ظروف مرضه المفاجئ، وإصابته بانزلاق غضروفي أثناء تصوير أحد مشاهد فيلمه الجديد «القاهرة مكة»، حيث تستلزم إصابته الراحة لمدة شهر كامل حسبما طالبه فريقه الطبي المعالج، بخاصة وأن حالته ليست مستقرة إلى الآن.

وأشار المصدر، إلى أن عمرو عبد الجليل أعجب بالدور حينما تم ترشيحه له، وقام بتوقيع العقود واتفق على مواعيد التصوير، بخاصة وأنه مرتبط بتصوير عدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

ويشارك في بطولة الفيلم حمدي الميرغني، محسن منصور، ياسر الطوبجي، فرح يوسف، عمرو عبد العزيز، أحمد عبدالهادي، سيناريو وحوار زين العابدين خيري وإخراج محمد كامل.

آخر أعمال عمرو عبد الجليل في السينما

يذكر أن آخر أفلام عمرو عبد الجليل كان فيلم «الإنس والنمس» المعروض حاليًا بعدد من السينمات المصرية والعربية، ويشاركه البطولة كل من محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، شريف دسوقي، سليمان عيد وكوكبة من النجوم، من إخراج شريف عرفة.