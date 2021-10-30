ضوابط الحصول على قرض بداية جديدة من التضامن: تصل قيمته لـ100 ألف جنيه

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من البرامج للحماية الاجتماعية، من بينها قرض «بداية جديدة» والذي يمنحه بنك ناصر للمتاعفين من الإدمان لمساعدتهم على استعادة قدراتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية، واندماجهم من جديد في المجتمع، حيث أوضح صندوق مكافحة التعاطي والإدمان، عبر حسابه الرسمي، أنَّ قروض متعافي الادمان من خلال مبادرة «بداية جديدة» لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة تستهدف إنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم‪.

ضوابط وأحكام الحصول على قرض بداية جديدة من التضامن

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، متمثلة في بنك ناصر، شروط الحصول على قرض بداية جديدة للمتعافين من الإدمان، والذي يقدمه بنك ناصر الاجتماعي، وهو أحد برامج الحماية الاجتماعية التي يمنح بها البنك تمويلًا للمتعافين من الإدمان لمساعدتهم، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ يتمّ سداد القرض على أقساط شهرية لمدة 5 سنوات بفائدة 10.5% سنويًا.

ـ نسبة عبء الدين، الاستقطاع من دخل المشروع الشهري 50%.

ـ تصل قيمة القرض إلى 100 ألف جنيه، وفقا لما أعلنه عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان.

ـ المصروفات الإدارية بحد أدنى 125 جنيهًا: 0.5% من قيمة التمويل «فتح الحساب الجاري، استعلام ائتماني واستعلام ميداني» تسدد نقدا بالفرع.

- أن يكون المتعافي متوقف عن التعاطي مدة لا تقل عن 10 أشهر.

- ألا يكون المتقدم لطلب الحصول على القرض له سوابق إجرامية أو قانونية تعوقه عن الحصول على القرض.

-ألا يكون المتعافي لديه أمراض عقليه مصاحبة للإدمان (تشخيص مزدوج).

ـ لا يقل عن 21 سنة.

- ضرورة أن يكون المتعافي منتظمًا في حضور البرنامج العلاجي الفردي والجماعي.

-ألا يكون المتعافي لديه أمراض عقليه مصاحبة للإدمان (تشخيص مزدوج).

ـ سعر العائد السنوي الثابت 10.5%.

- ألا يكون المتقدم لطلب الحصول على القرض له سوابق إجرامية أو قانونية تعوقه عن الحصول على القرض.

الفئات المستحقة للاستفادة من قرض بداية جديدة

ـ الشباب المتعافين من الإدمان، حيث يحول صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ملفات الحالات إلى البنك متضمنة الطلب ودراسة جدوى للمشروع وتقرير طبي من مستشفى حكومي معتمد من الصندوق يفيد بتعافي الحالة من التعاطي، إضافة إلى خطاب من الصندوق يفيد بعدم تعرض الحالة إلى انتكاسة خلال الشهور العشرة الأخيرة، و كذلك الموقف من التجنيد للعملاء أقل من 31 سنة مع ضمان من أحد أقارب الدرجة الأولى للحالة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض بداية جديدة

ـ طلب الحصول على التمويل.

ـ الموقف من التجنيد للعملاء أقل من 31 سنة.

ـ إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل والضامن والنشاط.

- دراسة جدوى عن المشروع.

ـ صحيفة الحالة الجنائية موجه لبنك ناصر لم يمر عليها 3 أشهر.

ـ حال أن يكون المشروع قائم يتمّ تقديم سجل تجاري، بطاقة ضريبية، رخصة النشاط.

ـ تقرير طبي من مستشفى حكومي ويعتمد من الصندوق يفيد التعافي.

ـ خطاب من صندوق مكافحة الإدمان موضح به عدم الانتكاسة خلال 10 أشهر.

ـ مفردات مرتب الضامن حال توافرها.

المستندات المطلوب توقيعها قبل الموافقة الائتمانية

ـ طلب الحصول على التمويل.

ـ دراسة الجدوى عن المشروع.

ـ الموافقة على تفويض البنك بعمل استعلام مصرفي، ميداني.

الضمانات المطلوبة للحصول على قرض بداية جديدة

ـ تقديم ضامن متضامن من الدرجة الأولى أو الأخ والعم أو الأخت، أو تعهد بتحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو معاش.

ـ سندات لأمر «سند إذني» غير مؤرخة سنوية أو شيكات سنوية مسطرة وغير مؤرخة بقيمة الأقساط السنوية توقيع من العميل والضامن كلا على حده.

ـ التأمين ضد مخاطر عدم السداد «ويتحمل التكلفة البنك بنسبة 0.7% سنوي».

ـ التأمين على حياة العميل «يتحمل التكلفة العميل»، وحال تحويل معاش على البنك يكتفى بالتأمين على الحياة لصاحب المعاش المحول.

ـ إجراء التأمين على المشروع.

ويأتي قرض بداية جديدة ضمن أطر تحقيق أحد أهداف البنك بتوفير فرص للتشغيل والمساهمة في القضاء على أحد المشكلات الجوهرية التي تعيق نمو المجتمع وذلك من خلال التعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.