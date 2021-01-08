الأوراق المطلوبة للحصول على قرض الأسر المنتجة من «التضامن»

قرض الأسر المنتجة من القروض الهامة التي يحرص الكثير من المواطنين الحصول عليها، إلا إن هناك أوراق ومستندات وضمانات للحصول عليه، وهو ما تستعرضه «الوطن» في التقرير التالي وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي .

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الأسر المنتجة

- صورة البطاقة الشخصية / الرقم القومي.

- طلب يقدم للوحدة الاجتماعية من طالب الانتفاع من المشروع للحصول علي قرض لمشروع أسر منتجة.

- شهادة تفيد الحصول علي تدريب من أحد مراكز إعداد الأسر المنتجة أو اختبار يفيد إتقان الحرفة أو ممارسة سابقة للمهنة أو الحرفة.

الضمان اللازم للحصول على قرض الأسر المنتجة

- تقديم الضمانات التي يقبلها مجلس إدارة الجمعية المنفذة مثل «الضمان الحكومي، إيصالات الأمانة ..ألخ».

- أوراق أخري مثل إيصال الكهرباء أو عقد الإيجار أو الحيازة الزراعية .

7899 مستفيدًا من الأسر المنتجة خلال 2020

وكانت قد أعلنت منذ أيام قليلة، وزارة التضامن الاجتماعي إن عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة للأسر المنتجة خلال الفترة من يناير 2020 قد بلغ 7899 مستفيدًا، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة قروض الأسر المنتجة 38.9 مليون جنيه.

ويعد مشروع الأسر المنتجة أحد أنشطة قطاع التنمية في وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يستهدف كل فئات المجتمع التي لديها القدرة والوقت اللازم لتنفيذ مشروع بقدم عائد ودخل مناسب يساعدها في مواجهة التحديات الاقتصادية، مع توفير فرص عمل من خلال استمرارية المشروع وجديته ويتم تنفيذ المشروع على مستوى «27« محافظة بجمهورية مصر العربية داخل القرى والمراكز والمدن الريفية والحضرية.

يذكر أن وزارة التضامن، تقدم العديد من الخدمات عبرها فيما يخص الأسر المنتجة، ومنها قرض الأسر المنتجة، وتتراوح قيمة القروض لمشروعات الأسر المنتجة المنفذة من الجمعيات تتراوح من 3 آلاف جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه.