الأزهر يعلن توفير مناهج الطلاب بمختلف المراحل التعليمية عبر «ركن الطلاب»

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، رابط المناهج الخاصة بمختلف المراحل الدراسية بدءا من الحضانة وحتى الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنَّه تمّ تدشين ما يسمى بـ«ركن الطلاب» عبر بوابة قطاع المعاهد الأزهرية، ويتوافر في هذا الركن أجزاء من مناهج رياض الأطفال وسنوات المرحلة الإبتدائية وسنوات المرحلة الإعدادية وسنوات الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي الأزهري.

مناهج طلاب الأزهر

وحسب بيان صادر اليوم، ففيما يتعلق بنشر مناهج طلاب الأزهر في مختلف المراحل نشر قطاع المعاهد الأزهرية رابط ركن الطلاب على بوابة الأزهر الإلكترونية ومجموعة من الخدمات التي يقدمها قطاع المعاهد الأزهرية لطلاب الأزهر الشريف.

رابط مناهج طلاب الأزهر

ويمكن الإطلاع على المناهج التي نشرها قطاع المعاهد الأزهرية من هنــا.

قطاع المعاهد الأزهرية

وشمل ركن الطلاب حلقات تعليمية وأقسام حملت العناوين الآتية:

- مرحلة رياض الأطفال.

-خطة الدراسة للعام 2021-2022ز

- كتب المرحلة الإبتدائية.

- كتب المرحلة الإعدادية.

- كتب المرحلة الثانوية.

- كتب البرنامج التأهيلي.

- الشعبة الإسلامية.

- اسأل نجيبك.

- الكتاب الإلكتروني، وشمل نشر كتب صفوف المرحلة الإبتداية والمرحلة الإعدادية.

- الميثاق الأخلاقي لطلاب الأزهر.

الميثاق الأخلاقي للطالب الأزهري

وذكر قطاع المعاهد الإزهرية أنَّ الطالب الأزهري يواجه اليوم مجموعة من التحديات التي تؤثر على تفكيره وسلوكه وانفعالاته، وتوجهه للبعد عن الضوابط التي يرتضيها الأزهر الشريف والمجتمع، وقد يرتكب سلوكيات تؤثر في ثقته بنفسه، وتؤثر سلبا على مستواه الدراسي، أو تؤدي إلى ضعفه دراسيا، أو تسبب توترا في علاقته بأساتذته وزملائه؛ الأمر الذي يقتضي توعيته بحقوق وواجباته، وتحصينه بالأخلاق الحسنة؛ ليكون قادرا على مواجهة هذه التحديات.

وتابع قطاع المعاهد الإزهرية: «تأسيسا على ذلك، ولما كان الوطن هو الغاية الأولى التي يجب أن نحافظ عليها بكل ما نملك؛ كان على الأزهر الشرية توعية طلابه بحقوقهم وواجباتهم، والأخلاق التي يجب أن يتحلوا بها داخل مؤسساته التعليمية وخارجها، وفي تعاملا مع زملائه وأساتذته، الأمر الذي يسهم في نفعه لشخصه وبيئته ومجتمعه».