95 % نسبة حضور طلاب المعاهد الأزهرية بشمال سيناء في أول أيام الدراسة

انتظمت الدراسة بمعاهد شمال سيناء الأزهرية، صباح اليوم الأحد، وبدأت فاعليات العام الدراسي الجديد بشكل طبيعي، وسط إجراءات احترازية مشددة، وبلغت نسبة الحضور 95%.

«أبو القاسم» يتابع سير العملية التعليمية بشمال سيناء

وأكد محسن أبو القاسم رئيس الإدارة المركزية، انتظام 9500 طالب أزهري على مستوى محافظة شمال سيناء في أول أيام العام الدراسي، بنسبة حضور 95%، مشيرا إلى أنه تم رش وتعقيم المعاهد، وإعطاء تعليمات بالتباعد بين الدارسين، مشيرا إلى أن الفريق الطبي المختص يُجري الكشف الدوري على الدارسين ويتابع الحالة الصحية للجميع داخل المعاهد.

التباعد بين الطلاب

فيما تابع محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، سير العملية التعليمية بمجمع فتيات الريسة الأزهري، ومعهد العريش الابتدائي القديم والجديد، مؤكدا على استقبال الطلاب الدارسين من البوابات الرئيسية بشكل منظم لمنع الزحام والاحتكاك بين الدارسين.

وركزت الإذاعة بالمعاهد الأزهرية على انتصارات حرب أكتوبر، وما فعلته القوات المسلحة لدحر الأعداء وتدمير خط بارليف، وإعادة سيناء إلى مصر.