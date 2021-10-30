خبير دولي: «تنمية الصعيد» من أهم البرامج الموثقة عالميا

قال الدكتور محمد ندا، خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي، إن البنك الدولي يوثق تجربة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر كأحد أهم البرامج التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن البنك عمل على مدار عدة سنوات ماضية بشكل سريع من أجل إنجاز برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

وأضاف ندا، خلال استعراض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عَلِى هامش فعاليات مؤتمر يوم المدن العالمي الذي يعقد بمدينة الأقصر، أن برنامج تنمية الصعيد في مصر من أهم البرامج التي يتبناها البنك على مستوى العالم.

البرنامج مبني على نتائج يتم تحقيقها

وأوضح ندا أن البرنامج مبني على نتائج يتم تحقيقها من خلال وضع مؤشرات مختلفة ومراجعتها وتطويرها بشكل مستمر، فضلا عن خلق حالة التنافسية ولأول مرة بين المحافظات حيث يتم تقديم المنح والتسهيلات التمويلية بناء على مستويات ونسب الإنجاز في محافظات البرنامج.

من جانبه قال أشرف الداودي محافظ قنا، إن برنامج تنمية صعيد مصر ساهم في مساعدة نحو 3.5 مليون مواطن بالمحافظة، مشيرا إلى أن البرنامج أحدث نقلة نوعية في المحافظة وساهم في تطويرها بصورة لافتة.

تنفيذ أكتر من 1400 مشروع ضمن البرنامج

وأشار الداودي إلى أنه تم تنفيذ أكتر من 1400 مشروع ضمن البرنامج في مجالات البنية التحتية وتطوير المراكز التكنولوجية وتحسين الخدمة للمواطن وبناء القدرات والتطور المؤسسي.

وأوضح المحافظ أن البرنامج ساهم في خفض معدلات البطالة والفقر بشكل ملحوظ، كما أدى التطوير المؤسسي إلى إعداد وتدريب موظفين لديهم قدرات وكفء ، ما انعكس بدوره على القدرة الإدارية بالمحافظة على إدارة المشروعات.

وأشار إلى مشروع التطوير الحضاري والذي لعب دور كبير في تطوير الميادين العامة وزيادة المساحة الخضراء.