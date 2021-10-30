45 عضوًا يسجلون في انتخابات نادي الصحفيين.. من ضمنهم «المستكاوي وشبانة والزناتي» (صور)

شهدت عملية التسجيل لحضور الجمعية العمومية لـ نادي الصحفيين والتي تشمل بنودها إجراء انتخابات على مقعد الرئيس والأعضاء، إقبالًا ضعيفًا في الساعات الاولى لتسجيل الحضور.

انتخابات نادي الصحفيين

وسجل في كشوف الجمعية العمومية تمهيدًا لإجراء انتخابات نادي الصحفيين، 45 عضوًا في أول 3 ساعات، علمًا بأن النصاب القانوني اللازم لاكتمال النصاب للتصويت يصل إلى نحو 57 عضوًا، هو العدد القانوني لاكتمال النصاب القانوني لإجراءات انتخابات مجلس إدارة النادي، والذي يترشح على رئاسته الكاتب الصحفي محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين.

حسن المستكاوي

وسجل في كشوف حضور الجمعية العمومية لنادي الصحفيين كل من الناقد الرياضي حسن المستكاوي، ومحمد شبانة، رئيس مجلس الإدارة الحالي، والمرشح على مقعد الرئيس أيضا، وحسين الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين.

كما سجل في كشوف الحضور كل من إبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو مجلس الشيوخ، والناقد الرياضي محمد يحيى يوسف، عضو مجلس نقابة الصحفيين.

الجمعية العمومية لنادي الصحفيين

وشملت قائمة المرشحين كل من محمد شبانة على مقعد رئيس النادي، وأحمد ثروت شاكر، على مقعد نائب رئيس النادي، وعلى مقاعد الأعضاء فوق السن كل من وليد البلاسي وشيماء شافعي خالد جمال إيهاب شام، وأعضاء تحت السن أحمد شهاب العلكي، على أن يتمّ إجراء تكميلية على 3 مقاعد متبقة في غضون عام.

وبدأ صباح اليوم، التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنادى الصحفيين النهرى، وذلك استعدادًا لإجراء انتخابات مجلس إدارة النادي، المقرر إقامتها اليوم حال اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.

وتجرى العملية الانتخابية داخل مقر النادى بشارع البحر الأعظم، ومن المقرر أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 20%، ويستمر التسجيل في كشوف الجمعية العمومية حتى الساعة السابعة مساءً.

وأكّدت إدارة نادى الصحفيين، أنَّ انتخابات مجلس الإدارة تجرى اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر بمقر النادى، وأنه تم إجراء كل التجهيزات، مضيفة أنَّ عدد المرشحين لمنصب الرئيس ولأمانة الصندوق والعضوية يبلغ 7 مرشحين.