انطلاق فعاليات مؤتمر «مودة» لإعمار مساجد آل البيت

انطلقت فعاليات مؤتمر تدشين حملة لتطوير مساجد آل البيت، التي تنظمها مؤسسة مودة؛ بهدف تطوير جميع مساجد آل البيت، بالاستعانة بكوكبة من المتخصصين تحت قيادة فضيلة الشيخ علي جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

ضيوف مؤتمر تطوير مساجد آل البيت

وتهدف الحملة إلى توفير جو من الصفاء والنظام في زيارات مساجد آل البيت لكل المحبين والسائحين، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة إعمار مساجد آل البيت.

ويحضر الفعالية الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وممثلي وزارة الأوقاف والسياحة والآثار و كبار علماء الدين بالأزهر الشريف.

على جمعة: بدأنا بمسجد ة عائشة

وقال الدكتور علي جمعة: «إن المؤسسة قامت على حب رسول الله وآل بيته، فحب الرسول هو باب الوصول إلى رب العالمين، وأن سيد الخلق علمنا أن نقول اللهم صلّ على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وجميع الصلوات على النبي اقتصرت على آل البيت الكرام وكأنهم يسألنا المودة في القربى».

وأوضح رئيس مجلس أمناء المؤسسة: «أن ود آل البيت باب يجب أن نثبت محبتنا للرسول فيه، بدأنا بمسجد من المساجد التي تعد عنوانا لوحدة الأمة وحب آل البيت، وهو مسجد عائشة بنت جعفر الصادق ابن علي ابن زيد العابدين بن حسين بن على عليه السلام».

وشدد على أهمية الاهتمام بالتراث الاسلامي والعناية ببيوت الله ومساجد آل البيت، داعيًا بأن يفيدنا الله في محبة آل البيت أحياء ومنتقلين وأن ينفعنا بهم في الدنيا والآخرة.

جاويد: مصر يحميها السور وعائشة يحميها الله

من جانبه، قال سمير جاويد أمين عام مؤسسة مودة، أن المؤسسة قامت على المودة والحب لآل البيت، ونبتت الفكرة على يد المهندس محمد الجارحي، الذي رعاها الدكتور علي جمع.

وأوضح، خلال كلمته بالمؤتمر، أن أول مشروع للمؤسسة هو مسجد عائشة رضي الله عنها؛ لما لها من مكانة وحب لدى المصريين، مضيفًا «عندما جاء صلاح الدين الأيوبي وقام ببناء سور حول مصر وترك المسجد خارجه، حينها قال السور يحمي مصر، وعائشة يحميها الله».