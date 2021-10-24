«مودة»: المرحلة الأولى من تجديد مساجد آل البيت تتكلف 20 مليون جنيه

قال المستشار الدكتور سمير جاويد، الأمين العام لمؤسسة مودة المسؤولة عن تجديد بيوت آل البيت في القاهرة، إن الدولة مهتمة بتطوير المساجد في ظل حب الرئيس عبد الفتاح السيسي للنبي محمد وآل البيت، موضحا أن مسجد السيدة عائشة يحتاج إلى كثير من الإعمار والنظافة من أجل إعادة البهجة إلى هذه المساجد.

تفاصيل تجديد مساجد آل البيت

وأضاف «جاويد»، خلال مداخلة عبر تطبيق زوم في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «DMC» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن مشروع تطوير مساجد آل البيت سيتكلف 20 مليون جنيه في المرحلة الأولى فقط، وستكون هناك استمرارية في العمل في تطوير كل هذه المساجد، وستكون الساحة الخارجية للمساجد بنفس لون الرخام والمظلات الموجودة أمام المسجد النبوي في المدينة.

توفير نضارة تقدم محتوى مترجما بـ 7 لغات

وأوضح الأمين العام لمؤسسة «مودة» المسؤولة عن تجديد بيوت آل البيت في القاهرة، أن التطوير سيستغرق سنة ميلادية كاملة وستكون هناك إدارة مسؤولة للحفاظ على نظافة المكان، مبينا أنه سيتم توفير نظارة في المسجد توفر ترجمة بـ7 لغات تحكي عن المكان وتاريخه وسبب الطراز المعماري المكون منه ليكون ذلك الأمر مطبقا فيما بعد في نحو 40 مسجدا من مساجد آل البيت في جمهورية مصر العربية.

أول تجديد لمسجد السيدة عائشة كان في عهد صلاح الدين

وأكد الأمين العام لمؤسسة مودة أن أول تطوير حدث في مسجد السيدة عائشة كان في ظل حكم صلاح الدين الأيوبي.