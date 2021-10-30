«نداء مصر»: جهود الإصلاح الاقتصادي حققت المستهدفات المالية

أكد الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، أن الجهود التي بذلتها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي، انعكست بشكل واضح وفعّال في تحسن المؤشرات الاقتصادية وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية خلال العام المالى الماضي، وفقا لوزارة المالية، وهو الأمر الذي يؤكد صحة عدد من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة رغم قسوتها أحيانا.

خفض العجز الكلي إلى 7.4٪

وقال رئيس نداء مصر، في بيان اليوم السبت: «أعلنت وزارة المالية اليوم، أنها سجلت فائضًا أوليًا 1.46٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتم خفض العجز الكلي إلى 7.4٪، وبلغ معدل النمو 3.3٪؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى تجديد ثقتها في صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات الداخلية والخارجية»، مشيرا إلى أن ذلك ثمرة جهود استمرت على مدار السنوات القليلة الماضية.

الفئات الأكثر احتياجًا

وشدد «زيدان» على ضرورة زيادة اهتمام الحكومة بالفئات الأكثر احتياجا من أبناء الشعب المصري، والعمل على توسيع رقعة المستفيدين من برامج الحكومة الضمانية والمعاشية، حتى تضمن لهم حياة كريمة ولائقة، كما يوجه الرئيس السيسي دائما.

نجاح الحكومة في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار

وكانت وزارة المالية، أصدرت بيانا اليوم، أفادت خلاله بأن الحكومة نجحت في تهيئة بيئة محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف المجالات، وإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى، لافتًة النظر إلى تشجيع القطاع الخاص على توسيع أنشطته الاستثمارية والإنتاجية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، الغني بفرص العمل؛ الأمر الذي يُسهم في توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.