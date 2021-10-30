بأمر حماية المستهلك.. 10 بيانات أساسية على فاتورة التقسيط وهكذا تشتكي

يستهدف قانون حماية المستهلك، الحفاظ على حقوق المواطنين وضمانها وفقًا لقواعد أساسية وضرورية تضمنتها مواد القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، وتحديدًا في الباب الثاني، حيث حددت المادة رقم 30 من القانون عدد من البيانات التي يجب أن تتضمنها فاتورة البيع، وهي 10 بيانات أساسية، تستعرض «الوطن» في السطور التالية:

بيانات أساسية على الفاتورة

ألزمت المادة رقم 30 المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:

1- السعر الإجمالي للبيع.

2- ثمن البيع للمنتج نقدًا.

3- العائد السنوي.

4- مجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

5- المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.

6- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط.

7- مدة التقسيط.

8- عدد الأقساط.

9- قيمة كل قسط.

10- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

ومنحت المادة رقم 31 للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

خطوات الشكوى

ووضع جهاز حماية المستهلك خطوات الشكوى، حال عدم تمكنك من حل الشكوى وديا، بأنه يرجى التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك لمساعدتك في حل الشكوى قبل التوجه للجهاز لتقديم الشكوى.

وفي حالة رغبتك بتقديم شكواك مباشرة لجهاز حماية المستهلك يمكنك القيام بتقديم الشكوى من خلال إحدى الطرق التالية:

- الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضي.

- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233055753 التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

- إرسال شكواك إلكترونياً بالضغط هنا.

التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

عن طريق واتس آب على رقم 01577779999.