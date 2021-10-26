حماية المستهلك تلزم المعارض بوضع ملصق بسعر السيارة من منتصف نوفمبر

خلال الأيام القليلة الماضية أصدر جهاز حماية المستهلك، بيان خاص يتضمن عدة تعلميات في مواجهة لظاهرة «الأوفر برايس» وارتفاع الأسعار الخاصة بالسيارات الملاكي بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض من الطرز المختلفة بالسوق المحلي، ومن المقرر تنفيذ تلك التعليمات لمعارض السيارات الجديدة والوكلاء المحليين للعلامات التجارية المختلفة اعتبارًا من منتصف شهر نوفمبر المقبل حسب المُعلن من الجهاز.

وأوضح البيان، أنه اعتبارًا من التاريخ سالف الذكر، لن يوجد سيارة بدون ملصق يتضمن سعر السيارة، ومواصفاتها وتجهيزاتها المختلفة، وبلد المنشأ واسم المورد أو لمستورد أو الوكيل، ومدة الضمان.

رابطة تجار السيارات تلزم المعارض بوضع ملصق موضحا به السعر

كما أفاد بيان صادر من رابطة تجار السيارات مؤخرًا، تنفيذ تلك الأليات والتعليمات على أتم وجه اعتبارًا من منتصف الشهر المقبل، بالإضافة إلى وضع ملصق موضح فيه أسم المعرض ومزيل من الأسفل بشريط (تطبق الشروط والأحكام)، وأيضا سعر البيع على الملصق عللا أن يكون سعر البيع الفعلي دون زيادة أو نقصان.

جدير بالذكر، أنه تم طرح عدد كبير من الطرازات المختلفة للسيارات الملاكي في السوق المصري خلال الآونة الأخيرة موديلات العام الجديد 2022، والتي من ضمنها:

سيارات أوبل موديل 2022

-أوبل أسترا، بفئة واحدة بسعر 320 ألف جنيه.

-أوبل كروس لاند، بفئتين الأولى بسعر 340 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 370 ألف جنيه.

-أوبل جراند لاند، بـ 3 فئات الأولى بسعر 460 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 505 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 535 ألف جنيه.

سيارات مازدا موديل 2021

-مازدا 3 CX، بـ 4 فئات الأولى بسعر 359 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر 391 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 441 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر 450 ألف جنيه.

-مازدا 3، بـ 4 فئات الأولى بسعر 425 الف جنيه، الفئة الثانية بسعر 480 ألف جنيه، الفئة الثالثة بسعر 483 ألف جنيه، الفئة الرابعة بسعر 520 ألف جنيه.