نصائح من «حماية المستهلك» قبل الشراء من عروض «البلاك فرايداي»

يترقب قطاع عريض من المستهلكين عروض البلاك فرايداي، نهاية كل عام، وذلك للتسوق من أكبر المتاجر المشهورة، والحصول على قيمة تخفيض عالية قد تصل إلى 90% في بعض المتاجر، ويكون هذا اليوم مليئا بالاحتفالات والخصومات وزيادة نسبة المبيعات في العديد من المتاجر، بالإضافة إلى تسجيل المزيد من الأرباح والتخلص من المنتجات المتراكمة على مدار العام.

موعد البلاك فرايداي

ويبحث العديد من عملاء التسوق الإلكتروني عن موعد عروض البلاك فرايداي، لمتابعة وترقب العروض الضخمة التي تتم من خلاله، وتُقدم عبر المواقع الإلكترونية الشهيرة، حيث تتاح عروض البلاك فرايداي في آخر يوم جمعة من شهر نوفمبر من كل عام، وقد يختلف هذا اليوم من يوم إلى آخر في كل عام.

ونجد أن أغلب المتاجر تكون على استعداد تام منذ الصباح الباكر، في توفير المنتجات التي يطرح عليها العروض والتخفيضات المذهلة، وتقديمها للجمهور.

نصائح المستهلك قبل الشراء

وقدم جهاز حماية المستهلك الواجبات التي يجب اتباعها من قبل المستهلك قبل الشراء، التي جاءت كالتالي:

ـ تأكد من مصدر البضاعة التي تقوم بشرائها وطريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية الخاصة بها.

ـ اطلع على كتيبات الضمان وتحقق من شروط والتزامات وواجبات ما بعد البيع، ولا تشتري السلع مجهولة المصدر.

ـ احتفظ بفاتورة البيع وشهادات الضمان.

ـ لا تنساق وراء الإعلانات المغرية.

ـ ابحث عن السلع ذات المواصفات والجودة العالية.

ـ افحص السلع فحصاً جيدا وتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل.

ـ تأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء خاصة السلع والمواد الغذائية.

نصائح يجب اتباعها عند الشراء من المواقع الإلكترونية

كما قدم جهاز حماية المستهلك عددا من النصائح الواجب اتباعها عند الشراء من المواقع الإلكترونية، وهي كالتالي:

ـ التجول بين المواقع المختلفة قبل القيام بعملية الشراء، لمقارنة الأسعار والمواصفات الخاصة بالسلعة التي تريد شرائها.

ـ التسوق عبر موقع آمن يحافظ على البيانات وأرقام البطاقة الائتمانية التي تستعملها في الشراء.

ـ قبل إرسال المعلومات الخاصة بك، تأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة مشترياتك وتفاصيل بطاقتك الائتمانية.

ـ اقرأ شروط البيع والاسترجاع الخاصة بالموقع قبل الشراء منه.

ـ لا تعط تفاصيل وبيانات بطاقتك الائتمانية عبر البريد الالكتروني أو غرف المحادثة.

ـ راجع الكشف الخاص ببطاقة الائتمان لعمليات الشراء التي تتم عبر شبكة الانترنت وأسماء الشركات التي اشتريت منها التي تختلف أحيانا عن اسم موقعها على الانترنت.

ـ استعمل بطاقة ائتمانية واحدة للشراء عبر الانترنت لاكتشاف أي محاولة لاستعمال البطاقة بسهولة، مع مراعاة أن يكون الرصيد في البطاقة الائتمانية يتناسب مع قيمة مشترياتك.

ـ التأكد من مراجعة البيانات الإيضاحية للسلع المعروضة للبيع، وتكلفة النقل والتوصيل للمستهلك.