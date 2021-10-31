طرق للعناية بالبشرة يجب اتباعها أثناء علاج حب الشباب

قال الدكتورة عمرو عزام، أستاذ الأمراض الجلدية بطب قصر العيني، إن حب الشباب حالة جلدية تحدث عندما تنسد مسام البشرة بالزيت أو الجلد الميت أو البكتيريا أو عندما يتجمع الجلد الميت والدهون ويتجمعان معا، ويمكن أن تتشكل البكتيريا في المنطقة المسدودة مسببة الالتهاب وتؤدي إلى ظهور حب الشباب.

حب الشباب حالة مزمنة أو قد يكون مجرد نوبة متقطعة

وأضاف «عزام»، في تصريحات لـ «الوطن»، أن حب الشباب حالة مزمنة أو قد يكون مجرد نوبة متقطعة، ويمكن أن يؤثر على الوجه والكتفين والظهر والرقبة والصدر وأعلى الذراعين وفقا لشدته، ويمكن أن يسبب حب الشباب اضطرابا عاطفيا ويترك ندبات وبقع تصبغية.

طرق العناية بالبشرة يمكن أن تتمثل في الخطوات التالية:

وعن طرق العناية بالبشرة التي يجب عليك اتباعها أثناء علاج حب الشباب اقترح الدكتورعزام، بعض العادات الجيدة للعناية بالبشرة التي ستدعم العلاج وتجعل البشرة تبدو جميلة حتى أثناء خضوعك للعلاج.

- استخدم مرطبا ذا أساس مائي.

- ضع في الاعتبار استخدام الكريمات الليلية التي تحتوي على مضادات الأكسدة.

- قم بتضمين مكونات تفتيح البشرة للندبات.

- تجنب استخدام غسول الوجه القاسي.

- حافظ على فروة الرأس نظيفة.

- تابع بانتظام مع طبيب الأمراض الجلدية.

- لا تنسى كريم الوقاية من الشمس.

- إنهاء دورة الأدوية التي يصفها الطبيب.

- اتبع نظاما غذائيا صحيا.

- قلل من تناول الطعام الذي يسبب الالتهابات.

هناك بعض الأشياء يجب توقف عنها أثناء العلاج من حب الشباب

وبحسب «عزام»، هناك أشياء معينة يجب على المرء تجنبها أثناء خضوعه لعلاج حب الشباب، إذا بدأت البشرة تحترق وتبدو حمراء وقبيحة أثناء العلاج ، يجب تجنب الأشياء التالية للحصول على نتائج أفضل:

- تجنب استخدام الكثير من المواد الكيميائية القاسية دفعة واحدة.

- تجنب استخدام الكثير من البنزويل بيروكسيد في كل خطوة.

لماذا تصاب بحب الشباب؟

وأوضح أن هناك بعض الأعراض التي يمكن أن تسبب حب الشباب وفقا لما أشار إليه طبيب الأمراض الجلدية وتتمثل هذه الأعراض في:

- انسداد الغدد الدهنية نتيجة عوامل معينة.

- النظافة هي أحد العوامل التي يمكنك التحكم فيها أكثر من غيرها.

- غسيل الوجه والجلد بانتظام قدر الإمكان.

- تجنب استخدام فرش المكياج أو فرش المكياج القديمة لتجنب ظهور حب الشباب.

- بعض العادات الغذائية الشائعة مثل الأطعمة المسببة للالتهابات مثل السكر أو المواد المقلية أو منتجات الألبان أو حتى المكسرات لبعض الأشخاص أو البيض يمكن أن تؤدي إلى ظهور حب الشباب.